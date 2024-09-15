彰化設畜牧糞尿處理中心遭抗爭 王惠美：堅持做對的事

彰化縣政府為整治東螺溪生態廊道環境及水質改善，計畫興建畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，卻遭地方強烈抗爭。彰化縣長王惠美今天在「彰化畜產嘉年華」活動中，回應溪湖鎮長何炳樺所說「要堅持做對的事」，強調為解決禽畜糞汙染問題，只要是對的事就應加速推動。

縣政府向中央爭取7.65億元經費，整治東螺溪生態廊道環境及水質改善，其中3億多元將在溪湖鎮設畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心，不僅可以將豬糞尿回收，避免養豬場將畜牧糞尿汙染東螺溪、產生惡臭，而經厭氧發酵等處理後，沼液及沼渣可成為肥料，甚至在沼氣收集過程中，還可用來發電，成為能源。

但此建設最近卻遭溪湖鎮西勢里民拉白布條抗議，今天溪湖鎮長何炳樺參加「彰化畜產嘉年華」羊肉節活動，致詞時特別指出，縣府要在溪湖鎮設沼液、沼渣場，雖然地方有不同聲音，「但應堅持做對的事、走對的路」。

何炳樺說，溪湖鎮民幾十年來最困擾的就是水質及臭味等空氣問題，彰化縣政府拿出魄力要來改善問題，所以在東螺溪生態廊道附近接近垃圾場旁的國有地規劃沼渣沼液場，而且只要收6萬隻豬的排泄物，並非如外界所說要收全縣豬隻排泄物的不實謠言，一定要讓溪湖鎮更進步，要讓鎮民了解更多事實真相。

王惠美說，豬肉、羊肉大家都要吃，「但禽畜糞最好都不要在我們這裡」，但要特別感謝中央和立委的爭取可以整治東螺溪，要讓水質乾淨，才能讓環境更好，要在溪湖設禽畜糞處理中心是公辦第一場，也曾帶地方村里長代表們去其他縣市觀摩沼液、沼渣場設施，大家滿意度也很高，只要是對的事就應加速推動，未來甚至不只要做一座，要讓整體環境和產業能結合，希望讓大家有更好的生活環境。

彰化縣農會總幹事張建豐也表示，禽畜糞需要最新科技來處理，沼液沼渣現在很多農業在使用，變成主要積肥的元素，希望未來在做禽畜糞的處理時能導入最新科技來處理，讓畜產業永續發展。