警車遭爆違停 中市警：執勤臨停黃線3分鐘內未違規

台中市有民眾發現有警車違規停車。台中市第一警分局今天澄清，當天配合外賓勤務安全維護，在該處臨停裝卸維安工作人員後勤補給，標線為可臨停的黃線，未超過3分鐘並未違規。

有民眾在網路社群上傳影片，影片顯示，13日下午1時許，台中市西區五權西四街一處店家前，該處車道為雙黃線標線，路邊畫有黃線，一輛警備車卻停在黃線上正在卸下物品，因車道被警車占據，其他車輛僅能逆向通行。

台中市警察局第一分局今天表示，當天上午10時至下午2時，執行外賓安全維護勤務，在上述地點臨時停車進行裝、卸維安工作人員後勤補給品，隨後立即離開，未違反道路交通管理處罰條例規定。後續將精進勤務車輛停放位置。

警方指出，依據道路交通標誌標線號誌設置規則168條有關黃線設於路側的黃實線是指「禁止停車線」，用以指示禁止停車路段，禁止時間原則上為每天上午7時至晚間8時。禁止停車處是可臨時停車，但須符合「臨時停車」定義，須車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛狀態。