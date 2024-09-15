彰化羊肉節登場 縣長加碼將再送2000個爌肉小子鑰匙圈

彰化縣政府舉辦「彰化畜產嘉年華」系列活動，第2場彰化羊肉節今天在溪湖糖廠登場，民眾大排長龍領羊肉湯，縣長王惠美說，天氣轉涼，正是吃羊肉進補好時機，民眾除了可到彰化吃羊肉爐，也別忘了「彰化爌肉飯節」尋找爌世英雄數位集章活動到10月底，集最多章民眾可獲一年份免費爌肉飯餐券，而爌肉小子鑰匙圈因兌換熱烈，縣長今天也再加碼將再送出二千個。

王惠美表示，「彰化畜產嘉年華」結合了雞、鴨、羊、豬、牛，以智慧畜產、彰化優鮮作為主題，今天推廣彰化正港羊肉好料理，後續9月21、22日在福興穀倉舉辦「彰化乳牛節」，9月29日在田尾怡心園舉辦「彰化豚肉節」。

王惠美說，今天活動推出各式創意羊肉料理，有羊肉湯、羊肉米糕、羊奶餅乾、羊奶雪糕限量品嘗，還有烤全羊優惠嘗鮮，讓鄉親能品嘗到正港的羊肉好料理，現場還有親子手作DIY體驗、闖關集章兌換禮、羊咩咩互動觀賞及綠色畜牧產業展示等，讓民眾買得放心、吃得安心、玩得開心。

而「彰化爌肉飯節」尋找爌世英雄數位集章活動到10月底，王惠美也提醒大家，累積最多章數民眾，可獲得一年份365碗免費爌肉飯餐券，第二名可獲100碗爌肉飯餐券，第三名則有50碗，而只要累計5個章就可兌換限量版「爌肉小子」鑰匙圈。

不過900個「爌肉小子」鑰匙圈已全部兌換完，縣長王惠美聽到大家的心聲，今天也在羊肉節活動宣布再加碼2千個，不過縣府城觀處表示，因製作需要時間，加上4款不同的「爌肉金句」也需逐片電繡，最快在9月底可以完成，兌換時間將在愛玩彰化粉專公告。至於爌世英雄「紀念碗」因為燒製時間較長，評估趕不上活動時間內完成，不再加碼，不過未來將會再朝「彰化限定」紀念品方向來規劃，讓喜愛紀念碗民眾有收藏的機會。