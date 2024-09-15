台中市樂齡學習中心人增錢減？ 市府這樣回覆

台中市議員陳俞融引審計處報告說，教育局配合中央辦理樂齡學習中心實施計畫，台中市2021至2023年度55歲以上長者占比 28.52％、29.32％及 30.13％，呈成長趨勢，但樂齡學習計畫經費分別為1096、1095及1086萬餘元，未見成長，且經教育部評鑑，去年度績效更從前年的優等成績退步至甲等，市府應督導改善及研究創新措施。

市府教育局說，2021至2022年度部分中心的拓點成長情況不佳，主要是受疫情影響，今年更獲教育部評鑑為優等。未來將持續鼓勵各樂齡學習中心視執行量能提升課程時數，並精進課程品質，積極尋求跨局處合作與外部資源挹注，共同推動台中市樂齡教育，以整體提升服務量能。

陳俞融說，台中市55歲以上人口從2021年的80萬2375人增至去年的85萬7570人，兩年間成長率高達6.88%。然而，樂齡學習中心的資源配置卻未能跟上這趨勢。多個55歲以上、人口超過5萬的行政區如北屯、北區、大里、豐原等，服務品質都下滑。

她說，北屯樂齡學習中心的經費從2021年的52萬元減少到去年的46萬元，降幅達11%。而大里樂齡學習中心的服務據點從2021年拓展12個點至去年僅拓2個點。豐原樂齡學習中心的課程時數也從2021年的518小時減少到去年的422小時，這種資源配置與人口趨勢背道而馳的現象令人不解。

陳俞融說，樂齡學習中心不僅是長輩學習的場所，更是促進活躍老化、提升生活品質的重要平台。市府可仿效新北市建立專門網站，方便報名及查詢課程，並加強宣傳力度，使更多長者受益，促進活躍老化的目標，為台中市長者打造優質的學習環境。