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彰化市鬧區長安街火災後重建 縣府輔導推動自辦都更

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市鬧區長安街7月18日發生大火，連燒10棟樓，消防人員指出，火勢沿頂樓鐵皮屋延燒是主要禍首，縣府擬朝自主都市更新辦理災後重建。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街7月18日發生大火，連燒10棟樓，消防人員指出，火勢沿頂樓鐵皮屋延燒是主要禍首，縣府擬朝自主都市更新辦理災後重建。圖／消防局提供

彰化市火車站附近鬧區長安街今年7月18日發生大火，火勢延燒至光復路共10間店鋪，造成嚴重財損，由於周遭地區多為老舊建築，縣府建設處擬朝自主都市更新方向辦理災後重建，不過，半數受災戶有都更時程過久等疑慮，持保留態度，仍須整合提升意願，以利推動。

彰化縣目前辦理自主都市更新的地區，包括彰化市永安市場及浴火後的彰化市喬友大樓，進展順利，如果長安街能能整合地主意見，將是彰化縣第3處自主都市更新地區。

彰化市長安街位在舊市區，路幅小，建築老舊，此次發生火警的店鋪，主要是木構及磚造建築，且頂樓幾乎都是鐵皮加蓋，火災發生時，火勢沿著頂樓鐵皮延燒，造成搶救困難，共有10間店鋪遭波及。縣長王惠美當天前往關心救災情形時，即主張朝都市更新方向，協助受災戶辦理災後重建。

為協助長安街推動自主都市更新，縣府自主都市更新輔導團到現地勘災，並拜會當地長樂里里長黄淑美，瞭解災後狀況及復原需求，並邀請受災戶舉辦自主都市更新座談會，說明自主更新辦理方式及效益，並研議擴大到災區以外範圍。

縣府建設處表示，長安街位在彰化火車站前，屬彰化市舊城區都市更新地區範圍，災後重建以自主更新方式辦理較具優勢，這有別於建商主導實施的都市更新，由土地所有權人組成更新會辦理，好處在於親自參與增加彼此信任度，可享有主導權，更新後，房地較能符合民眾居住需求，且更新會或地主可獨享更新後增值利益，同時可向中央內政部申請最高800萬元的規劃補助。

里長黃淑美說，她個人支持自辦都更，但約有一半地主持反對態度，認為辦都更的時間過長，有的受災戶怕時程達7年太長，沒辦法做生意，必須另租店鋪經營，有的則以房子才剛整修，有的擔心都更後影響基地完整，打算就地整建。

建設處表示，辦理都市更新有利於防災、救災，及提高土地價值，輔導團將再加強聯繫與溝通。

彰化市鬧區長安街7月18日發生大火，連燒10間店鋪，消防局動用大批人車前往搶救，縣府擬朝自主都市更新辦理災後重建。圖／消防局提供
彰化市鬧區長安街7月18日發生大火，連燒10間店鋪，消防局動用大批人車前往搶救，縣府擬朝自主都市更新辦理災後重建。圖／消防局提供

災後 都市更新

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