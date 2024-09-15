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彰化搶購中秋蛋黃酥 人龍排500公尺長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化「不二坊」昨天起到中秋節前開放店面販售，人潮排長龍。記者劉明岩／攝影
彰化「不二坊」昨天起到中秋節前開放店面販售，人潮排長龍。記者劉明岩／攝影

每逢中秋節前，彰化蛋黃酥名店都會上演「蛋黃酥之亂」，尤其「不二坊」從昨天起到中秋節，開放店面販售，顧客排隊長達500公尺，警方排專責勤務維護交通；彰化市「林記糕餅舖」網路訂購額滿，中秋節前接受店面購買 ，同樣大排長龍；鹿港「新口味」食品行已持續6年只採網路訂購，就沒有排隊問題。

為搶買「不二坊」蛋黃酥，前晚店前就有人前往占位，除了板凳大軍，也有人或坐或睡，昨天上午9點拉起鐵門營業，隊伍已排了500公尺，從中正路沿永安街綿延到中山路，其中多數是代購業者，從中賺差價。

一名幫代購業者排隊的男子說，他與親友前天下午5點就來占位子，賺個外快。一名從桃園前來排隊的小姐說，她早上7點來排隊，到了才發現前面已經排了兩、三百公尺，有點嚇到，如果價格不是太離譜，考慮多花錢跟代購買。

彰化「不二坊」蛋黃酥原價每顆50元，網路代購價格已喊到每顆160元，6顆裝原本300元賣到960元，15顆裝賣到2200元，是原價的3倍，令人咋舌。

「不二坊」只接受電話訂購及店面販售，彰化市長林世賢數度批評，要求「不二坊」採取網路訂購，避免影響交通。過去有人買不到「不二坊」蛋黃酥， 曾到店前潑漆及掛喪燈抗議，日前彰化市公所信箱，還有人嗆聲要衝市長辦公室餵吃慶記（子彈）」，警方偵辦中。

鹿港「新口味」蛋黃酥老闆王裕誠說，過去也是採店面販售，發現除妨害交通外，也危及顧客安全，因此從6年前，改採網路訂購，約在中秋節前取貨，不再接受店面購買，雖然還是有很多人到店來買，但都被婉拒。

彰化市黃昏市場的「林記糕餅舖」則是折衷作法，也接受網路訂購，但訂單已額滿，在中秋節前，接受店面購買，增加供貨，仍是應接不暇。

中秋節 彰化 網路

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