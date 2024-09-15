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中彰午後大雨積水 民眾苦中作樂

聯合報／ 記者趙容萱曾健祐游振昇劉明岩／連線報導
台中市昨午暴雨襲擊，台中火車站1樓的公車月台嚴重積水，網友挖苦直呼「好像室內泳池」。記者黃仲裕／攝影
台中市昨午暴雨襲擊，台中火車站1樓的公車月台嚴重積水，網友挖苦直呼「好像室內泳池」。記者黃仲裕／攝影

台中、彰化地區昨天午後瞬間大雨，台中市區道路多處積淹水，台中車站1樓公車站大積水，網友調侃宛如「室內泳池」，第三市場知名餅舖的天花板被暴雨「擊落」，攤商大嘆「生意不用做了」。彰化花壇83歲老翁傳出跌入湍急溝圳中，消防、警方漏夜搜救；三春國小圍牆遭雨水沖刷倒塌。

中市府表示，昨午市區大雨，時雨量超過70毫米，部分地區超過側溝排水標準，東區、南區、西區、太平、烏日等9處道路與1處地下道積水，雨勢緩和後已消退；台中車站下方的公車月台車道進水，昨天下午4點後也消退；大雨導致第三市場排水管爆裂，已派工修復。

台中國際踩舞嘉年華首次移師豐原，舞者昨下午風雨無阻精彩表演，群眾撐傘、穿雨衣觀賞。記者游振昇／攝影
台中國際踩舞嘉年華首次移師豐原，舞者昨下午風雨無阻精彩表演，群眾撐傘、穿雨衣觀賞。記者游振昇／攝影

台中第三市場屋頂雨水排水管因暴雨灌入爆裂，市場內知名餅舖三廣商行旁的天花板，因雨水過重坍塌，積水灌入店鋪，攤商哀號「中秋節前生意都不用做了」。議員陳雅惠說，第三市場剛慶祝百年紀念，市府編千萬預算改善公共設施，如今一場大雨就現出原形。

暴雨襲擊，台中車站一樓的公車車道月台，雨水從路面湧入，排水宣洩不及，瞬間成為汪洋，搭車民眾拍影片PO上網，直呼「好像室內泳池」。

台中地方法院前自由路、西區民權路積水達1個輪胎高，路旁機車全泡在水中；騎士經過濺起大水花，路邊攤商的垃圾桶載浮載沉，還忙著撿被水流漂走的貨品。

中市建設局表示，南區正義路地下道積水，兩側柵欄迅速放下，避免人車誤入，積水退去後恢復通行；另有9處積水路段，西區有3處、東區3處、南區1處、烏日環中路6段與太平中山路3段。

台中氣象站表示，昨中午12點半起，中市市區大雨，北區精武路雨量最大，時雨量達74.5毫米，下午3點18分雨勢減緩。

彰化縣昨午滂沱大雨，大村、花壇交界3小時累積91.5毫米，滾滾濁水灌進彰員路及周邊巷道；花壇鄉三春國小長約30公尺圍籬，因雨水沖刷而倒塌，幸好沒傷到人。校方表示，圍牆老舊早已傾斜，正爭取經費重建．

台中國際踩舞嘉年華今年首次移師豐原，昨各國舞者風雨中精湛演出，吸引群眾撐傘、穿雨衣駐足圍觀、喝采；今下午豐原還有演出。

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