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彰化提前慶中秋！晚會人造月亮增進賞月氣氛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉公所舉辦中秋晚會，熱鬧「點亮」月亮。圖／社頭鄉公所提供
彰化縣社頭鄉公所舉辦中秋晚會，熱鬧「點亮」月亮。圖／社頭鄉公所提供

今年中秋節適逢星期二，很多機關團體和社區趕在今天周末提前慶中秋，田中鎮公所、社頭鄉公所舉辦中秋晚會，邀請藝人表演和獻唱；永靖鄉竹子社區露天電影院放映動畫，沒熱鬧場面多了家庭溫馨。

今下午4點半從田中鎮新民國小出發的的異國裝扮踩街隊伍，走到龍江館前草皮廣場，揭開田中鎮中秋晚會序幕，晚會升起人造超級大月亮。鎮長蕭淑芬表示，希望透過2024田中鎮「新」與您同在—中秋晚會暨疾病防治宣導，促進田中鎮民與新住民的互相理解認識，多元文化在田中鎮和諧共融。

社頭鄉公所下午兩點開始在忠義路杜鵑花大道舉辦2024社頭鄉中秋晚會，鄉農會與鄉公所合辦龍鬚糖親子DIY、免費玩大型氣墊玩具，還有限量米苔目可吃，活動中到鄉公所粉專打卡可獲贈月餅。「歡聚社頭 樂夜中秋」晚會點亮人造月亮，氣氛熱鬧；鄉長蕭浚二說，鄉公所結合多元活動內容與民同歡，期待民眾度過悠閒難忘的中秋佳節。

永靖鄉竹子社區發展協會舉辦清風竹影慶中秋暨家庭教育電影觀賞活動，約150名社區居民攜老扶幼出席，一邊享用爆米花等零嘴與食品，一邊觀賞「古魯家族：新世代」。竹子村長周文曲說，感謝社區發展協會邀請竹子村辦公處、永靖鄉霖濟宮管理委員會、德興國小和社區長壽俱樂部等社區單位共同參與。

竹子社區總幹事邱淑鈴表示，竹子社區發展協會以村民與協會成員為優先考量出發點，未來社區協會將持續以「愛與分享」為目標，推動更多具意義的文化活動，今天感謝很多公司機構和社團贊助，晚會才完善圓滿。

彰化縣永靖鄉竹子社區發展協會放映電影凝聚社區居民家庭親情。圖／竹子社區提供
彰化縣永靖鄉竹子社區發展協會放映電影凝聚社區居民家庭親情。圖／竹子社區提供

中秋節 彰化 社頭鄉

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