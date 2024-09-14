6年製作兩萬顆月餅 彰化家扶兒感謝羅金珠阿姨和善心人士

彰化縣「送愛心月餅到家扶」活動發起人羅金珠，今年再度攜手員林市中央社區發展協會帶領社區志工，趕在中秋節前製作520盒蛋黃酥與鳳梨酥，今送到彰化家扶員林服務處，彰化縣員林國際蘭馨交流協會總監王藝璇現場加碼捐贈兩萬元和100台斤白米，讓家扶兒過一個富足中秋節。

彰化家扶員林區扶幼委員會前主委羅金珠，發起「送愛心月餅到家扶」邁入第六年，今年獲家扶國際蘭馨交流協會中華民國總會全體幹部、彰化縣員林國際蘭馨交流協會全體會員、彰化家扶員林區扶幼委員會全體委員認捐，加上羅金珠也捐款及邀請社區志工協助，完成一年一度的送愛活動。

受扶助兒童「成成（化名）」收到月餅，歡呼「我以為今年沒有月餅可以吃了」，眾善心人士追問才知他的阿嬤確診罹患肝癌一期，最近常到醫院治療，成成是隔代教養，知道阿嬤生病要用很多醫藥費，可能今年沒錢買月餅。

今參加捐贈活動的家扶兒送上感謝卡，謝謝各界善心叔叔、阿姨的關愛。彰化家扶員林區扶幼委員會同步發放米、油、乾貨等民生物資和中秋慰問金。彰化家扶主任王震光表示，羅金珠和公益社團、善心人士一連6年總共製作兩萬顆蛋黃酥與月餅，為弱勢兒帶來美味回憶，他感謝社會對家扶家庭的祝福和關懷。