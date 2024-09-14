彰化東螺溪借鏡日本Groundwork三島經驗 日推動者今到訪

彰化縣湖埔社區大學今年7月參訪日本，交流經護河川水質成果，引起日本三島市Groundwork推手渡邊豐博注意，今下午來到東螺溪自然生態教育園區，了解湖埔社大維護東螺溪的成果，也進一步分享他的Groundwork三島經驗。

渡邊豐博到達東螺溪自然生態教育園區時，一度大雨滂沱，無法到東螺溪邊，改在園區參觀種子牆、種子文創作品，湖埔社區大學執行長林淑玲透過翻譯人員，說明多種樹木的種子被製成可愛商品，若沒發揮巧思就變成校園垃圾，渡邊豐博忍不住笑了。

渡邊豐博隨後打開他的筆電，解說他和幾個市民團體有感於當地的源兵衛川汙染嚴重，討論後以「水之都・三島」為目標重現清淨水鄉風貌，參考英國Groundwork的成功經驗，他們1992年成立「特定非營利活動法人Groundwork 三島」，由他協調統合，由上而下，與市民、民間團體、企業、政府建立夥伴關係一起改善環境。

林淑玲表示，今年7月和全國社大促進會赴日交流，看到「Groundwork 三島」經驗，她分享東螺溪整治經驗，雙方有交集，渡邊豐博今日來彰化縣溪湖鎮，她知道不同國家文化對河川態度也不同，希望彰化縣對自己的河川能更友善，組織起來形成網絡，共同愛護東螺溪。