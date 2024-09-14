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彰化北斗喜福宴升級辦桌 17道餐點吃不完打包帶走

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗喜福宴請總鋪師到現場表演蔬果雕。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗喜福宴請總鋪師到現場表演蔬果雕。記者簡慧珍／攝影

彰化俗諺「玩在田尾，吃在北斗。」彰化縣北斗喜福宴邁入第二年，去年美食攤，今年升級辦桌，除了涼菜，筍絲豬腳、爌肉、油飯、酸菜豬肚等在地好料熱騰騰逐一上桌，翻轉彰化縣小吃宴吃冷食的印象，17道料理讓包桌老饕直呼物超所值。

今天近午烏雲籠罩南彰化，北斗喜福宴開桌就下雨，大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，上午他剛到北斗奠安宮時外面陽光普照，未料中午下雨，俗語說「富雨人」，難怪北斗人越來越富裕，他感謝大甲媽每年遶境途經北斗奠安宮打擾甚多，媽祖不怕人吃，「愈呷愈富裕」。

「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗（北斗）。」縣長王惠美表示，北斗自古富裕，富過三代始知吃穿，北斗美食名聞遐邇，今天不必到處吃，來北斗奠安宮停車場，享用北斗觀光產業促進會舉辦的喜福宴，在一個地方吃遍北斗美食。

北斗觀光產業促進會創辦人是北斗奠安宮董事長陳在，幽默的說，現在北斗當紅美食僅幾十元，想吃的來找他，絕不推辭。促進會現任理事長吳季冰表示，喜福宴獲北斗商圈支持，各推出具代表性的美食，希望藉由今天起手式帶動北斗商圈更加蓬勃發展。

北斗喜福宴每桌10人、4千元，含300元保證金，出席即退還，為讓包桌老饕吃飽，白斬雞盤半隻雞、酸菜豬肚湯半只豬肚、大盤炒意麵，還有剉冰和北斗特色香菜飲，不少老饕吃不完打包帶走。

彰化縣長王惠美、北斗觀光產業促進會創辦人陳在（右三）、現任理事長吳季冰（左四）等人共同主持北斗喜福宴開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美、北斗觀光產業促進會創辦人陳在（右三）、現任理事長吳季冰（左四）等人共同主持北斗喜福宴開幕典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗喜福宴席開百桌。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗喜福宴席開百桌。記者簡慧珍／攝影

彰化 美食 辦桌

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