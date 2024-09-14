彰化瑪喜樂方舟建造經費翻兩倍 獲四大保證安心開工

經過新冠疫情、原物料飛漲，瑪喜樂社福基金會方舟園區今動工，承造台中歌劇院等知名地標建築的麗明營造預計兩年內完工，可提供150名身障人士在這裡穩定就業，結合彰化縣二林鎮特色，能與地方經濟共榮。

副縣長林田富、瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦和多名公司企業老闆，共同主持方舟園區開工典禮，46名2024年世界美顏小姐齊亮相，成為開工典禮嬌點，眾人期待未來兩棟聚落式建築的方舟園區，就像美顏小姐一般亮麗。

副縣長林田富表示，他代縣政府感謝麗明營造公司董事長吳春山認同公益，承攬方舟園區工程；未來面對複雜度日益漸增的社會需求，瑪喜樂社福基金會將透過方舟園區進行包裹式整合服務，協助更多弱勢朋友解決生活困境，並展開異業合作，激發公益新可能，讓方舟得以承載更多希望前行。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦說，7年前初估方舟園區工程經費約需1億2千萬元，未料新冠疫情、原物料上漲、通膨等因素，方舟園區工程經費3億3千萬元，瑪喜樂社福基金會募款相當辛苦，原本想全數募到再發包興建，幸有帝寶公司居間協助找麗明營造，提出工程「不半途而廢、不追加經費、號召捐款、超出預算非常多可無息攤還」四大保證，基金會才放心開工。

方舟園區工程基地面積1173坪，將興建兩棟聚落式建築，下層採用大量玻璃帷幕營造海面意象，主建築以不規則的幾何外觀傳達方舟穩健感，園區將辦理庇護工場、社會企業、職業訓練、餐飲服務、日作所服務及生命教育。