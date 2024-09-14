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台中和平達觀里長補選投票率破6成2 和平區長姪女李嬋娟勝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區達觀里長今天補選，投票率破六成二，和平區長姪女李嬋娟(中)勝出。圖／台中市民政局提供
台中市和平區達觀里長今天補選，投票率破六成二，和平區長姪女李嬋娟(中)勝出。圖／台中市民政局提供

台中市和平區前達觀里長吳振福因違反選罷法被判當選無效，今天在達觀及桃山社區活動中心補選，李嬋娟、張裋秝與謝宏裕3人參選角逐；市府民政局長吳世瑋表示，此次選舉人數共1089人，開設2個投開票所，共684人投票，開票過程順利，投票率破六成二，競爭激烈，和平區長吳萬福姪女1號候選人李嬋娟以324票勝出。

吳世瑋表示，和平區前達觀里長吳振福因妨害投票案件獲判褫奪公權致解除職務，按「地方制度法」第82條第4項規定，里長剩餘任期超過2年，依法須在3個月內補選。據統計，今天投票數共684票，其中有效票681票、無效票3票，投票率破六成二。

開票結果，1號李嬋娟324票、2號張裋秝174票、3號謝宏裕183票，由1號李嬋娟勝出，台中市選委會將於9月19日召開委員會審議、9月20日公告選舉結果，當選人並於當選公告後10日內宣誓就職。

民政局說明，今天和平區達觀里長補選，區長姪女李嬋娟獲得里民高度支持順利當選，區長也代表市長盧秀燕及局長吳世瑋致贈紅榜及蘭花恭賀，期勉當選人與市府共同為地方發展努力，並透過創新思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，帶動社區的改變與發展；當選人李嬋娟表示，感謝所有鄉親的支持相挺，未來將做好達觀里跟區公所的橋梁，全心全力為里民服務，不會辜負每一位里民。

台中市 投票率 補選

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