聽新聞
0:00 / 0:00
大雨炸台中「3地區」一級淹水警戒 1地下道、9路段宣洩不及原因曝光
中央氣象署發布雷雨特報，台中下午出現劇烈降雨及雷擊。水利署也對台中市南屯區、西區、北區發布一級淹水警戒。台中市建設局研判，可能是瞬時降雨的時雨量超過道路側溝設計標準，致宣洩不及所致，經查台中共有1處地下道、9路段出現積淹水，這10處都在雨勢趨緩後立即消退，後續將邀集水利局等相關單位會勘研議改善。
建設局說明，這10處積淹水分別為南區正義街車行地下道，以及西區建國路1號前、三民路民生路口、柳川西路民生路口、東區自由路四段235巷、和平街、精武路113巷、南區大慶街98巷、烏日環中路六段，以及太平中山路三段等。
建設局研判，目前對流發展快速所致瞬時降雨，通常短時間降下大雨，因此可能時雨量均已超過道路側溝的設計標準，造成短時間宣洩不及淹水狀況，通常於雨勢變緩後淹水狀況即逐漸消退。
建設局說明，其中，南區正義街車行地下道因急降雨導致地下道淹水，水位偵測達預警值即發布警訊至建設局管理單位，建設局人員立即前往了解抽水狀況，若有積水未消退立即放下柵欄禁止通行，並現場待命至積水消退。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言