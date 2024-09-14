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大雨炸台中「3地區」一級淹水警戒 1地下道、9路段宣洩不及原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南區正義街車行地下道積水消退。圖／台中市建設局提供
台中市南區正義街車行地下道積水消退。圖／台中市建設局提供

中央氣象署發布雷雨特報，台中下午出現劇烈降雨及雷擊。水利署也對台中市南屯區、西區、北區發布一級淹水警戒。台中市建設局研判，可能是瞬時降雨的時雨量超過道路側溝設計標準，致宣洩不及所致，經查台中共有1處地下道、9路段出現積淹水，這10處都在雨勢趨緩後立即消退，後續將邀集水利局等相關單位會勘研議改善。

建設局說明，這10處積淹水分別為南區正義街車行地下道，以及西區建國路1號前、三民路民生路口、柳川西路民生路口、東區自由路四段235巷、和平街、精武路113巷、南區大慶街98巷、烏日環中路六段，以及太平中山路三段等。

建設局研判，目前對流發展快速所致瞬時降雨，通常短時間降下大雨，因此可能時雨量均已超過道路側溝的設計標準，造成短時間宣洩不及淹水狀況，通常於雨勢變緩後淹水狀況即逐漸消退。

建設局說明，其中，南區正義街車行地下道因急降雨導致地下道淹水，水位偵測達預警值即發布警訊至建設局管理單位，建設局人員立即前往了解抽水狀況，若有積水未消退立即放下柵欄禁止通行，並現場待命至積水消退。

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