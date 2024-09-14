影／大雷雨轟台中！民權路成小河「水桶載浮載沉」 網驚呼：台中威尼斯

大雷雨狂炸中部，中央氣象署發布雷雨特報，台中下午出現劇烈降雨及雷擊。台中市南屯區、西區、北區發布一級淹水警戒，有網友PO出「台中爆大雨、淹水啦～」影片，只見民權路變小河，很多瓶瓶罐罐、水桶、垃圾桶等還在水中載浮載沈，讓拍攝者驚呼「桶子都漂起來了」、「是垃圾桶！」引起網友熱議「剛剛那個雨真的是用倒的」、「這是台中威尼斯啦！」、「像極了強颱過境」。

有網友在臉書「爆料公社」PO出影片，台中市民權路上積水約半個輪胎高，停在路旁的機車也遭殃，全泡在水中。一名騎士經過，立馬濺起大水花，積水深，公車只能行駛內車道，無法行駛慢車道，還有攤商正在揀拾在水中載浮載沈的垃圾桶，拍攝者見狀驚呼「桶子都漂起來了」、「是垃圾桶！」

影片一PO出也引起網友熱議，有網友拿來各高雄、台南淹水比較，稱「積水是積水 不要造謠喔」、「連這種淹水都能扯到政治，台灣可憐的人真的不少」、「青鳥要爆動~」，也有的認為「剛剛那個雨真的是用倒的」、「這是台中威尼斯啦」、「真的淹的很誇張」，「在地滯洪池」、「台中突然大雨像極了強颱過境」。