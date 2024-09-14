影／台中國際踩舞嘉年華首次移師豐原 舞者風雨無阻精彩表演

台中國際踩舞嘉年華首次移師豐原，今天和明天在豐原鬧區登場，各國舞者風雨無阻精彩表演，民眾站在道路二旁高聲喝采。

2024台中國際踩舞嘉年華今天開場，活動首次移師台中市豐原區，匯集來自歐洲、日本、韓國、東南亞等國內外15組專業舞團，明天還有精彩表演，台中市副市長黃國榮和立法院副院長江啟臣等人到場與民眾同樂，提前慶中秋。今年首度與在地店家及商圈合作，推出價值百元的限量「好友分享券」，直接折抵消費，讓民眾看精彩表演還能盡情逛街買透透。

黃國榮表示，台中市是國際化的城市，舞蹈不分國界，國際踩舞嘉年華以舞蹈和世界交朋友，邁入第8屆的台中國際踩舞嘉年華，首度到豐原舉辦，踩街活動沿線經過豐原精華地帶，串聯豐原的地標慈濟宮、廟東夜市，帶領市民及國內外遊客走入豐原巷弄，感受在地特色以及旅遊魅力。

今天還有70多名新加坡、馬來西亞的國際旅客包團慕名而來，透過活動帶動「慶典經濟」，將旅遊人潮引入台中山城。

立法院副院長江啟臣邀請立陶宛貿易代表處盧思融代表、駐台北越南經濟文化辦事處武進勇代表、馬尼拉經濟文化辦事處台中分處朱靖雅分處主任參與盛會；還有從台中國際踩舞嘉年華首屆就持續力挺台中的日本名古屋真中祭、北海道YOSAKOI索朗祭、三重縣安濃津YOSAKOI等日本夜來祭(YOSAKOI)主辦單位的代表們也特地從日本飛到台中參加。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年活動今天和明天登場，民眾可看國內外舞團演出，活動首日還舉行「全民踩舞趣味競賽」，今年有23組市民團隊報名參加，參加人數高達241位，比去年增加一倍以上。

陳美秀表示，今年表演團隊邀集立陶宛Geryimore、越南LIFEDANCE、韓國HATA、泰國Petjaratsang及日本名古屋真中祭夜宵、北海道YOSAKOI索朗祭代表隊伍Tiida produced by Izul、三重縣安濃津YOSAKOI點燃城市-緣舞連-熟津等7組國外知名舞團；國內除了擔綱開幕晚會開場演出的T.s.d鐵四帝文化藝術創意團隊與中信韓國啦啦隊甜心邊荷律同台共舞，還邀請台中在地的西川淑敏舞踊知家，及原舞曲文化藝術團、Samba Louca 瘋狂森巴巴西舞團、玻利維亞安地斯舞樂團，台中市立文華高中舞蹈班、新民高中表演藝術科、青年高中表演藝術科充滿青春活力的表演很精彩。

今年活動移師豐原舉辦，與廟東復興商圈及在地店家串聯，共同推出價值百元的「好友分享券」，民眾到豐原太平洋百貨、慈濟宮、中山里福德祠、宝泉百年餅舖等4處地點任一處填問卷就可免費領取，14、15日兩天皆於下午5點開放領取，每人限領一次，數量有限，領完為止。民眾可持好友分享券，9月30日前至指定友好店家，就可享100元消費折抵。