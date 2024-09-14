彰化花壇淹大水3小時90毫米暴雨 車輛水上行舟、三春國小圍籬倒塌

彰化縣今天下午下起滂沱大雨，尤其是大村鄉與花壇交界，3個小時累積雨量達91.5毫米，滾滾濁水灌進彰員路及周邊巷道，車輛水上行舟，花壇鄉三春國小一道長約30公尺圍籬，更因雨水沖刷而倒塌，幸好沒傷到人。

三春國小校長葉龍源說，學校這道圍牆年代已久，早已傾斜，學校打算爭取經費辦理重建，今天下午兩點多，因雨勢很大，在雨水沖刷下，加上土石鬆軟，這道圍籬隨即倒塌，學校報請圍籬重建。

花壇三家春地區在這場大雨，淹水十分嚴重，有民眾將影片傳上網路，滾滾濁水傾瀉而下，車輛在水上行車，甚至灌進巷道及屋內，還有住家以水閘擋水，令人怵目心驚。

幸好，雨來得快去得也快，彰化縣消防局表示，雖然傳出不少地點積水，但未有人員受困及其他災情傳出。