「最靈驗月老」 台中這廟200對男女求脫單、結婚送2金

國定三級古蹟台中市樂成宮「月老星君」，為網路票選排名全台灣第一名，名列三大全台最靈驗月老廟。廟方今在中秋節（月老聖誕）前夕，舉辦月老祝壽典禮，也在廟埕辦未婚聯誼，限額男、女各200人，沒想到開放報名後，男生名額5分鐘內「秒殺」，女生花3天額滿；台中樂成宮董事長何敏誠說，若因此喜結連理，樂成宮加碼送一個5分的「金剷子」助孕，內政部次長董建宏說，內政部加碼再贈一條黃金鎖鏈。

台中市民政局長吳世瑋說，目前台中市總人口285萬4190人，人口成長率是六都第二，20至40歲未婚男女共53萬8154人，結婚率為六都第一，但出生率為六都第三，台中市今年預計舉辦26場未婚聯誼。台中市是六都最宜居的都市，市長盧秀燕力推公托倍增、台中好宅等政策，鼓勵年輕爸媽願生樂養，幸福加分。

吳世瑋指出，樂成宮創建於1753年，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心，其月老殿雖於2005年後才增設，但供奉的月老星君十分靈驗，在社群媒體廣為流傳，參拜人潮絡繹不絕，牆上更貼滿還願信眾送來的喜帖、卡片等，廟方致力推廣單身聯誼及集團結婚，促成良緣。

何敏誠說，報名的400人，年齡從26歲到45歲，其中32至37歲逾6成，事業、個性都穩定成熟，不乏科技業工程師、公教人員、醫護人員、公司負責人等社會菁英，今晚還有月緣節系列活動「愛神曼波 啵吧啵吧」，民生電氣聯手蘇俊穎掌中木偶劇團送上月老生日慶限定派對，盼與會男女敞開心胸，覓得良緣，實現月老星君「樂見真愛、成就幸福」的祝福。

台中樂成宮預定10月07日舉辦重陽敬老活動，鄰近8里7旬以上長者為受贈對象，重陽敬老禮金總金額逾500萬元；第10屆「旱溪媽祖獎助學金」9月1日至9月20日開始收件，預計於11月24日舉行頒贈典禮，預計獎金高達500萬元，樂成宮詢問電話04-2211-1928財務組或上樂成宮官網。