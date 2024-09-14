雨神中秋不休息！雨灌台中第三市場天花板坍塌 攤商哀號：不用做生意了

中央氣象署發布雷雨特報，台中下午出現劇烈降雨及雷擊，台中地方法院前的自由路淹水高度達1個輪胎高，台中知名第三市場知名百年餅舖三廣商行旁一處天花板也因承受不了雨水重量局部坍塌，大雨直灌市場，積水一片，因適逢中秋節前夕，攤商也忍不住哀號「市場生意都不用做了！」台中市經發局說明，已派員修復雨水排水管。

氣象署針對台中市發布大雷雨即時訊息，中午過後，雨彈狂炸中區、東區以及西區等15個鄉鎮區，氣象署也提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

台中知名第三市場屋頂雨水排水管也因這場雨，不堪暴雨襲擊爆裂，市場內知名百年餅舖三廣商行旁一處天花板也因承受不了雨水重量局部坍塌，大雨直灌市場，積水一片，消費者也不知如何是好，所幸無人受傷，因適逢中秋節前夕，攤商也忍不住哀號「市場生意都不用做了！」台中市經發局說明，已派員修復雨水排水管。

經發局說明，獲報後也緊急派人前往查看，發現主要為今天大雨，導致雨汙分流的雨水排水管爆裂，向下沖刷鄰近攤商自行設置的天花板，目前已緊急派工修復雨水排水管。

超過百年歷史的台中市南區第三市場，今傳出排水系統不堪大雨襲擊坍塌，服務處就在南區的市議員陳雅惠獲悉後前往關心。

陳雅惠批，2022年為慶祝第三市場百年紀念，台中市府經發局曾編列1170萬元預算改善第三市場老舊公共設施，今天下了一場急驟雨，市府施做的排水系統（集水槽）年久失修，承受不了急促的水壓力坍塌了，所幸無人傷亡，但工程品質令人搖頭。

陳雅惠指出，中秋節快到了，建議市府緊急施工，不要影響攤商生意，並要兼顧品質、安全。攤商則希望市府不定期檢查公共設施，以策安全。