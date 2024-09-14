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一起吃「橘」烤 豐原農會推中秋柑橘果醬新吃法
中秋節烤肉團聚多，台中市豐原區農會發揮創意，將酸甜的柑橘果醬打破一般人吃的方式，今天在食農教育活動中結合中秋節烤肉，安排「酸酸甜甜．一起吃橘烤」活動，讓大家體驗不一樣的烤肉味道。
今天的食農教育活動以柑橘為主題，雖然豐原尚未正式進入柑橘產季，今天邀請民眾到豐原區農會按奈橘市集參加「酸酸甜甜．一起吃橘烤」活動，認識柑橘知識，也品嘗這個季節的柑橘料理。
活動內容「台中好橘」主題曲暖場，豐原青農聯誼會柑橘青農鄒嘉欣介紹，讓大家認識柑橘知識、構造與營養價值。並在豐原區農會出版的「山上爺爺家」有趣的繪本展演中，深入了解豐原柑橘產業，推廣部帶來橘子紅了魔術秀及DIY活動，完成自己的魔術作品。
豐原區農會家政班現場示範柑橘冷麵及柑橘烤肉醬作法，清爽可口、營養又吸睛的柑橘冷麵讓民眾讚不絕口。酸鹹甜的柑橘烤肉醬搭配大安區農會飛天豬，意外成為中秋節最佳拍檔。
豐原區農會推廣部主任吳炫東表示，柑橘果醬除了一般慣用的甜食吃法，也能入菜做料理，今天講師是豐原青農柑橘果農鄒嘉欣，年輕人思維新穎更能拉近與孩子間的距離，希望能打破一般人認為柑橘果農普遍為老農的刻板印象。
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