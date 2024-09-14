南投歷史建築「草鞋墩雅舍」廣場 無償提供公益展演

「草鞋墩雅舍」是日治時期林務業務宿舍，已有93年歷史，是南投縣保存完整的日式木構建築，結構優雅更為珍貴。111年登錄為南投縣第45個歷史建築。林業保育署南投分署為提升草鞋墩雅舍周邊機能活絡，無償建築物廣場供非營利團體借用，辦理活動公益展演、文創類產品展示，帶動草屯地區藝文風氣。

草鞋墩雅舍位在草屯戶政事務所停車場旁、地政事務所後方，交通要道台14線中正路、緊鄰台灣工藝研究發展中心，地理位置極佳。多年無人居住，南投縣政府前年列為歷史建築重新整修，今年配合竹博覽會重新開放，也有2座竹裝置作品，分別為竹亂編牆及竹構涼亭，並邀請居民在雅舍圍牆彩繪，優美景觀吸引許多民眾參與，也希望這處文化景點能進一步開放。

南投分署表示，草鞋墩雅舍外牆為雨淋板，屋頂蓋日式黑甕根瓦，整體結構和外觀及牆堵保存良好，具有歷史價值，提供民眾兼具教育和休閒功能的藝文空間，正爭取修建經費分年辦理整修。

為提升「草鞋墩雅舍」周邊機能活絡性，並讓歷史建物前廣場有效利用，南投分署在建物整修前無償提供非營利團體申請借用，辦理活動公益展演、文創類產品展示。借用單位應繳納保證金，於借用期滿無息退還保證金，並於辦理活動期間投保公共意外責任險或其他相關保險，並須負維護管理責任，詳細資訊可上南投分署網站下載「借用草鞋墩雅舍前廣場使用要點」或電洽0492365226轉1109蔡小姐。

草鞋墩雅舍修復完成後，預計採機關自營及招租方式並進，初始營運階段以林務文創展售區、講座區及木工教室等為主，後續第二階段營運將增加複合咖啡輕食區，並串聯當地文化與工藝，讓林業文化及保育紮根在南投地區，提供民眾兼具教育和休閒功能的空間。