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彰化喜樂方舟園區動土 擴大身障服務量能

中央社／ 彰化縣14日電

瑪喜樂社福基金會將於彰化縣二林鎮興建喜樂方舟園區，今天動土，集結庇護工場、職業訓練、小型作業所、餐飲等多元服務，擴大身障服務量能，預計民國115年5月啟用。

喜樂方舟園區今天動土，彰化縣副縣長林田富、民進黨立委黃秀芳及陳素月，以及多名參與2024年世界美顏小姐全球總決賽佳麗與會。

財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會執行長林玉嫦說，基金會長期重視身障者基本權益，歷經7年奔波募款，終於動工興建方舟園區，完工後可為弱勢朋友帶來就業保障。

方舟園區工程基地面積1173坪，預計興建2棟聚落式建築，下層採用大量玻璃帷幕，透過幾何流線勾勒海面意象，主建築以不規則幾何外觀營造方舟穩建感。

基金會表示，園區將設置庇護工場、職業訓練、餐飲服務、小型作業所等，估計可讓150名身障者在此穩定就業，並期盼結合二林觀光及協助小農販售商品，擴展園區效益。

庇護工場 身障者

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