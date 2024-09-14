非詐騙！「彰化GO購」第1次抽獎 轎車得主高興說不出話

「2024彰化GO購」消費抽獎活動，今天上午在縣府中庭舉辦第1次抽獎直播，在登錄的28萬筆發票抽出4564位幸運得主，轎車得主是家住福興鄉的李先生，日前在鹿港大賣場消費510元幸運中獎，當他接到縣長王惠美賀喜電話時，因為認得出是縣長聲音，不當是詐騙集團，他高興得說不出話來，再三跟縣長感謝。

「2024彰化GO購」共有3波抽獎活動，最大獎分別各有一輛汽車，除今天第一次抽出的中華三菱Grand Lancer外，第二次、第三次抽獎分別在今年11月15日、明年1月15日，將抽出超過7千個獎項，分別抽出市價超過80萬元的TOYOTA Altis油電豪華車款，市價破百萬元的TOYOTA RAV4油電尊爵車款。

「2024彰化GO購」消費抽獎活動的獎項，包括轎車、獎金、1年份好禮及超過2.4萬個豐富在地好禮，除縣府編列預算外，也由廠商贊助，48家觀光及特色產業業者也免費贊助食、宿、遊、購等豐富獎項，縣府也特別加碼「10台摩特動力電動機車」作為特別獎。縣長王惠美說，獎項價值隨著抽獎次數不斷升級，請大家期待，只要有消費就有機會中大獎。

「2024彰化GO購」消費抽獎活動，第一階段已登錄的序號共28萬筆，累計消費總金額逾5億5千餘萬元，今天的抽獎活動在縣府中庭舉行，在律師見證下，抽出4564位幸運得主，再由縣長王惠美親自抽出最大獎轎車，幸運兒是家住福興鄉的李先生，日前在鹿港大賣場消費510元幸運中獎。

王惠美當場打電話給李先生時，先聲明自己不是詐騙集團，李先生回說：「我聽得出是縣長的聲音」，不過，他對於抽中轎車則難以置信，還高興得一時說不出話來，再三跟縣長表示感謝。

王惠美說，「2024彰化GO購」消費抽獎活動，只要縣內超過400家的特定消費店家，消費滿500元以上就可額外多一組抽獎序號，或在9月15日於溪湖鎮舉辦的「畜產嘉年華羊肉節」、9月27日至29日在員林市舉辦的「2024媽祖祈福文化節」等，於活動期間在該鄉鎮消費，也可額外多1組抽獎序號，還有「2024彰化縣政府馬拉松嘉年華」、「2024彰化爌肉飯節」等活動；綁定雲端發票載具(手機條碼)，就有機會獎金好禮拿不完。

王縣長表示，因為現在詐騙簡訊很多，中獎者無須至ATM操作及繳納任何費用，今天抽出的幸運得主，將於隔日發出中獎簡訊與領獎通知電子郵件，請得獎者依照指示，在活動網站-最新消息公告日後14天內將領獎文件-【登錄會員的身分證】、【發票或收據】與【存摺】拍照上傳電子檔給兌獎小組，核對無誤後，縣府將會盡快核發各獎項， 兌獎小組不會主動要求中獎者操作ATM轉帳匯款。