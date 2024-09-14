日月潭明萬人泳渡今游泳錦標賽 卓承齊10連霸傲人成績

2024第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽今天登場，為明天萬人泳渡暖身，今年菁英組共有18名男女頂尖國手參賽，競賽組有284人參加，挑戰組有2611人參加。比賽結果菁英組男子由卓承齊以29分10.875奪金、女子則由鄧羽彣以31分51.877取得第一。

日月潭萬人泳渡今年有2萬2606人參加，包括美國等38國家、365人外國選手參與盛事，身障泳士也有179人參賽，挑戰自我。

日月潭是國內最適合世界級馬拉松長泳水域，日月潭公開水域游泳錦標賽也成了國內好手重要競技場，菁英及競賽組選手需以自由式競賽，成績也是選拔國手參加亞洲盃、世界馬拉松游泳賽，及亞奧運會代表隊的重要依據。

今天公開水域游泳錦標賽近三千名好手參賽，展現矯健身手，如魚得水快速前進。在激烈競爭下，比賽結果為：菁英組男子卓承齊以29分10.875奪冠，拿下菁英組10連霸佳績、曹鈞硯以29分38.583居次，陳尚德以29分48.078居第三。菁英組女子由鄧羽彣以31分51.877奪冠，林家嫻以31分55. 593居次，呂治慧以32分13.686第三。

南投縣副縣長王瑞德說，南投縣積極爭取辦理國際體育賽事，明年，中華民國游泳協會也將積極爭取申辦2025FINA世界馬拉松游泳系列賽與AASF亞洲公開水域游泳錦標賽在日月潭舉辦，縣府將全力協助，提升南投縣在國際的能見度。