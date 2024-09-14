快訊

太搶手！暌違10年 陶喆演唱會門票秒殺「可能加場」

督導轉型！台鐵董事長自請「記大功」工會轟4過失：更該記過

U23世界盃／荷蘭贏球⋯中華隊確定寫史上最差排名

與鯨豚共舞 彰化「白色海豚屋」生態展登場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，今天由縣長王惠美（左8）主持開幕。記者劉明岩／攝影
彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，今天由縣長王惠美（左8）主持開幕。記者劉明岩／攝影

有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，展出原有濕地生態、鳥類及中華白海豚，新增大翅鯨、抹香鯨、虎鯨等台灣海域的珍稀海洋生物展示，還設有沉浸式海浪沙灘體驗區，縣長王惠美在今天的開幕式中，歡迎親子一起來探索海洋奇境。

王惠美說，展覽期間的每周六、日，會有專業解說與戶外潮間帶導覽，並設計了海洋教育學習單，讓小朋友透過互動學習的方式，培養海洋保育的觀念。

王惠美表示，縣府也與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作，共同推動五大永續旅遊行程活動，帶大家上山下海、深入在地文化歷史、食用當地當令食材，在旅行中實踐SDGS保育海洋生態、陸域生態、永續城鄉、責任消費、多元夥伴關係等永續發展目標。

立委謝衣鳯表示，感謝行政院海洋委員會的支持，希望藉由活動帶動全國各地及世界各國旅客來彰化縣內觀光旅遊，並追求永續發展，這才是海岸線鄉鎮最期望展現的力量，以達成ESG「永續發展」的目標。

縣府城觀處表示，五大永續旅遊行程活動自即日起至10月31日共有50梯次，歡迎有興趣的民眾至「彰化縣旅遊資訊網」（https://tourism.chcg.gov.tw/）報名參加。

彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，今天由縣長王惠美（後排左5）主持開幕。記者劉明岩／攝影
彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，今天由縣長王惠美（後排左5）主持開幕。記者劉明岩／攝影
彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展。記者劉明岩／攝影
彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展。記者劉明岩／攝影
有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展。圖／彰化縣政府提供
有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展。圖／彰化縣政府提供

永續 王惠美

延伸閱讀

彰化八卦山文學步道第14座詩亭揭幕 紀念跨語世代作家林亨泰

彰化媽祖祈福文化節值年爐主「人面闊」 大甲鎮瀾宮也來助陣

彰化縣垃圾分類加嚴被罵翻 環境部長則稱值得各縣市學習

為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

相關新聞

日月潭明萬人泳渡今游泳錦標賽 卓承齊10連霸傲人成績

2024第10屆日月潭公開水域游泳錦標賽今天登場，為明天萬人泳渡暖身，今年菁英組共有18名男女頂尖國手參賽，競賽組有28...

與鯨豚共舞 彰化「白色海豚屋」生態展登場

有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，展出原有濕地生態...

憂助長房價飆 彰縣青宅研議防炒房機制

彰化縣首幢青年住宅已在員林市動工，縣府後續規畫和美、溪湖青宅，都採取讓售模式，與中央規畫的只租不賣社宅不同。彰化縣議員楊...

台中霧峰石板路損 將改回柏油路面

古蹟、老街的道路鋪面，常鋪設石板、紅磚路面維持傳統風格，卻事故頻傳，成為兩難。國定古蹟霧峰林家宮保第前的民生路，原本鋪設...

廣角鏡／許光漢當公益大使 最快10月演出

藝人許光漢上月低調入伍受訓，被分發到內政部社會役公益大使團，昨到役政署替代役訓練中心報到，有粉絲到場守候，許光漢戴帽子、...

影／許光漢魅力 許淑華也難擋…向他喊話許願

藝人許光漢今到役政署替代役訓練及管理中心報到，且續留中興新村公益大使團服替代役，男神魅力吸引粉絲到場守候，南投縣長許淑華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。