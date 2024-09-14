與鯨豚共舞 彰化「白色海豚屋」生態展登場

有「白色海豚屋」美譽的彰化縣自然生態教育中心，即日起到10月31日舉辦「與海對話・鯨豚共舞」海洋生態展，展出原有濕地生態、鳥類及中華白海豚，新增大翅鯨、抹香鯨、虎鯨等台灣海域的珍稀海洋生物展示，還設有沉浸式海浪沙灘體驗區，縣長王惠美在今天的開幕式中，歡迎親子一起來探索海洋奇境。

王惠美說，展覽期間的每周六、日，會有專業解說與戶外潮間帶導覽，並設計了海洋教育學習單，讓小朋友透過互動學習的方式，培養海洋保育的觀念。

王惠美表示，縣府也與台灣旅行業國民旅遊發展協會合作，共同推動五大永續旅遊行程活動，帶大家上山下海、深入在地文化歷史、食用當地當令食材，在旅行中實踐SDGS保育海洋生態、陸域生態、永續城鄉、責任消費、多元夥伴關係等永續發展目標。

立委謝衣鳯表示，感謝行政院海洋委員會的支持，希望藉由活動帶動全國各地及世界各國旅客來彰化縣內觀光旅遊，並追求永續發展，這才是海岸線鄉鎮最期望展現的力量，以達成ESG「永續發展」的目標。

縣府城觀處表示，五大永續旅遊行程活動自即日起至10月31日共有50梯次，歡迎有興趣的民眾至「彰化縣旅遊資訊網」（https://tourism.chcg.gov.tw/）報名參加。