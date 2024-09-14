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憂助長房價飆 彰縣青宅研議防炒房機制

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
議員楊子賢（右）要求縣府要審慎訂出青宅銷售方式，也拿出自製邀請函手舉板邀請縣長王惠美參加他舉辦的居住正義講座。圖／楊子賢提供
議員楊子賢（右）要求縣府要審慎訂出青宅銷售方式，也拿出自製邀請函手舉板邀請縣長王惠美參加他舉辦的居住正義講座。圖／楊子賢提供

彰化縣首幢青年住宅已在員林市動工，縣府後續規畫和美、溪湖青宅，都採取讓售模式，與中央規畫的只租不賣社宅不同。彰化縣議員楊子賢昨表示，以新北板橋的合宜住宅為例，10年來每坪從18萬漲到63.9萬，當初抽中者轉手就炒房；縣府應制定合理出售機制，不能淪為私人炒房標的。縣府表示，讓售方式正研議中。

房市飆漲，青年大嘆買不起房。中央在各地廣建社宅，中市也積極改社宅，都採只租不售模式，但彰化、南投興建青宅，採取讓售模式，引發議員關切。

楊子賢說，10年前新北市出售的合宜住宅，過了禁售期價格漲了3.5倍，當時不法集團綁法拍程序，破解5年禁售規定，儘管最後被查獲，仍讓公家資源成為助長房價飆漲的元凶，居住弱勢者仍沒得到幫助。

議員說，蓋青宅立意良好，但「只售不租」，抽中者彷彿中樂透，未來轉手可大賺一筆，糟蹋稀缺的公有土地，更浪費縣府有限預算，青宅銷售模式應審慎規範。

工務處長林漢斌說，彰化青宅如何出售？正與青發處研議中，希望協助年輕人買小宅，以後有錢再換屋，研議由縣府或候補民眾優先購回青宅，降低炒作空間；縣府也建議中央，中央社宅得繳租金，可在一定租期後。讓存夠錢的年輕人買下。

彰化首幢青宅6月在員林動工，規畫42戶，預計明年底完工；和美規畫70到80戶、溪湖規畫80到95戶青宅。中央國家住都中心預計在彰化興辦6處社宅，目前彰化市「學士安居」275戶已動工，員林市「靜修好室」176戶預計年底動工，和美「德美好室」規畫中。

合宜住宅 社宅 青年住宅

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