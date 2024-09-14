憂助長房價飆 彰縣青宅研議防炒房機制

彰化縣首幢青年住宅已在員林市動工，縣府後續規畫和美、溪湖青宅，都採取讓售模式，與中央規畫的只租不賣社宅不同。彰化縣議員楊子賢昨表示，以新北板橋的合宜住宅為例，10年來每坪從18萬漲到63.9萬，當初抽中者轉手就炒房；縣府應制定合理出售機制，不能淪為私人炒房標的。縣府表示，讓售方式正研議中。

房市飆漲，青年大嘆買不起房。中央在各地廣建社宅，中市也積極改社宅，都採只租不售模式，但彰化、南投興建青宅，採取讓售模式，引發議員關切。

楊子賢說，10年前新北市出售的合宜住宅，過了禁售期價格漲了3.5倍，當時不法集團綁法拍程序，破解5年禁售規定，儘管最後被查獲，仍讓公家資源成為助長房價飆漲的元凶，居住弱勢者仍沒得到幫助。

議員說，蓋青宅立意良好，但「只售不租」，抽中者彷彿中樂透，未來轉手可大賺一筆，糟蹋稀缺的公有土地，更浪費縣府有限預算，青宅銷售模式應審慎規範。

工務處長林漢斌說，彰化青宅如何出售？正與青發處研議中，希望協助年輕人買小宅，以後有錢再換屋，研議由縣府或候補民眾優先購回青宅，降低炒作空間；縣府也建議中央，中央社宅得繳租金，可在一定租期後。讓存夠錢的年輕人買下。

彰化首幢青宅6月在員林動工，規畫42戶，預計明年底完工；和美規畫70到80戶、溪湖規畫80到95戶青宅。中央國家住都中心預計在彰化興辦6處社宅，目前彰化市「學士安居」275戶已動工，員林市「靜修好室」176戶預計年底動工，和美「德美好室」規畫中。