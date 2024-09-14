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台中霧峰石板路損 將改回柏油路面

聯合報／ 記者趙容萱翁唯真／連線報導
國定古蹟霧峰林家宮保第前的民生路，原先鋪設的石板路面破損，騎士經常「犁田」，議員前天邀集會勘，將改鋪設傳統路面。圖／議員李天生提供
國定古蹟霧峰林家宮保第前的民生路，原先鋪設的石板路面破損，騎士經常「犁田」，議員前天邀集會勘，將改鋪設傳統路面。圖／議員李天生提供

古蹟、老街的道路鋪面，常鋪設石板、紅磚路面維持傳統風格，卻事故頻傳，成為兩難。國定古蹟霧峰林家宮保第前的民生路，原本鋪設石板路面，但汽機車長期重壓後破損，機車騎士「犁田」受傷頻傳，前天會勘後拍板，將改回傳統瀝青混凝土路面，預計10月動工。

類似老街環境營造與道路安全爭議不少，讓美觀與安全成為兩難，霧峰民權老街原為傳統陶磚，但交通事故多，最後地方公投決定，改回水泥鋪面，但以「紙模壓花」修復，保持老街特色。桃園市三層老街福安宮前路面，原本是瀝青混凝土，改造成為噴花地坪，但大雨積淹水，路面打滑影響安全。

霧峰林家是台灣5大家族之一，林家宅院為國定古蹟，包含下厝、頂厝與萊園，宮保第園區開放區域為下厝所屬之宮保第、大花廳與草厝建築群落，保留清代建築特色，展現建築之美。

議員李天生前天召集會勘，他說宮保第位於民生路側，原本採石板鋪設路面，但長期遭車輛重壓後，石板路面紋路磨平、處處破損，石板鬆動，車輛經過發出噪音，更有多次機車騎士滑倒受傷，附近住戶不斷陳情。

本堂里長林錦池說，民生路石板近20年前鋪設，當初為人行步道，鋪設300公尺石板路，每月發生2、3次意外，文史工作者憂改為柏油路面會破壞景觀，但該路段不在古蹟範圍內，在地人都盼能修改，安全也更耐用。

霧峰區公所表示，經地方共識，決定鋪設瀝青混凝土，還行文請示文化部，確認道路用地與古蹟保存區有側溝阻隔，沒有破壞疑慮，未違反文資法規定。

桃園三層老街部分路面改為壓花地坪後，傳出大雨積水不斷。大溪區福安里長許漢宗說，先前爭取老街再造，現終於完成，但只作老街10%路段，希望繼續改善；桃園市府表示，路面易積水已改善完成。

國定古蹟 桃園 老街

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