影／許光漢魅力 許淑華也難擋…向他喊話許願

藝人許光漢今到役政署替代役訓練及管理中心報到，且續留中興新村公益大使團服替代役，男神魅力吸引粉絲到場守候，南投縣長許淑華也把握機會，向他喊話，盼他成為當地的公益代言人，後續將積極與相關單位接洽商量。

許光漢上個月低調入伍訓練，經役別甄選被分發到內政部社會役公益大使團服替代役，今下午到役政署替代役訓練及管理中心報到後，就直接留在中興新村服役，其中心則表示，許員依規定參與大使團的訓練，最快10月就會參與公益演出。

而許光漢下午現身報到前，就已經有粉絲到場守候，南投縣長許淑華剛好也在下午時段出席中興新村活動，得知他到南投服役，她也相當興奮，直說她中午就聽到有人要去看他，大讚許光漢的魅力無法擋。

許淑華說，許光漢的魅力無法擋，縣府當然要把握機會，已請新聞行政處積極與其經紀公司及相關單位商量，有沒有機會能邀請他來做一些公益代言。而9月的日月潭泳渡，時間比較趕，但10月5至13日的茶博會就在中興新村登場。

由於南投世界茶業博覽會就在他服役的中興新村，如果能邀請他以歌手身分協助公益宣導，或是把縣內優質農特產品、茶葉推廣出去，對地方來講也是有一個加成的作用，縣府將積極協調，但也會尊重其經紀合約、兵役等相關規定。