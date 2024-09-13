快訊

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

不斷更新／說好的沒人買？iPhone 16系列蘋果官網開搶！9分鐘這顏色秒殺

聽新聞
0:00 / 0:00

影／許光漢魅力 許淑華也難擋…向他喊話許願

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
藝人許光漢今到中興新村替代役中心報到，粉絲看到他現身，直呼就算戴帽子、口罩仍然很帥，一眼就能認出。記者賴香珊／攝影
藝人許光漢今到中興新村替代役中心報到，粉絲看到他現身，直呼就算戴帽子、口罩仍然很帥，一眼就能認出。記者賴香珊／攝影

藝人許光漢今到役政署替代役訓練及管理中心報到，且續留中興新村公益大使團服替代役，男神魅力吸引粉絲到場守候，南投縣長許淑華也把握機會，向他喊話，盼他成為當地的公益代言人，後續將積極與相關單位接洽商量。

許光漢上個月低調入伍訓練，經役別甄選被分發到內政部社會役公益大使團服替代役，今下午到役政署替代役訓練及管理中心報到後，就直接留在中興新村服役，其中心則表示，許員依規定參與大使團的訓練，最快10月就會參與公益演出。

而許光漢下午現身報到前，就已經有粉絲到場守候，南投縣長許淑華剛好也在下午時段出席中興新村活動，得知他到南投服役，她也相當興奮，直說她中午就聽到有人要去看他，大讚許光漢的魅力無法擋。

許淑華說，許光漢的魅力無法擋，縣府當然要把握機會，已請新聞行政處積極與其經紀公司及相關單位商量，有沒有機會能邀請他來做一些公益代言。而9月的日月潭泳渡，時間比較趕，但10月5至13日的茶博會就在中興新村登場。

由於南投世界茶業博覽會就在他服役的中興新村，如果能邀請他以歌手身分協助公益宣導，或是把縣內優質農特產品、茶葉推廣出去，對地方來講也是有一個加成的作用，縣府將積極協調，但也會尊重其經紀合約、兵役等相關規定。

她也進一步表示，許光漢來南投服役，未演先轟動，即便是現在還沒有來代言，就已經為南投縣的大家相當期待，所以縣府會積極嘗試接洽，希望有機會在茶博會邀請他擔任公益代言人。

南投縣長許淑華今下午到中興新村出席活動，她也大讚許光漢的魅力無法擋，盼找他當公益代言人。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華今下午到中興新村出席活動，她也大讚許光漢的魅力無法擋，盼找他當公益代言人。圖／南投縣政府提供

中興新村 公益大使

延伸閱讀

影／許光漢結訓！中興新村替代役中心報到 女粉絲守候

許光漢出入酒吧疑違軍紀 8年密友心疼喊話：給空間

許光漢放假離營直奔酒吧！憂恐違反軍紀 軍方做出回應

許光漢放假離營直奔酒吧！憂恐違反軍紀 軍方做出回應

相關新聞

影／許光漢魅力 許淑華也難擋…向他喊話許願

藝人許光漢今到役政署替代役訓練及管理中心報到，且續留中興新村公益大使團服替代役，男神魅力吸引粉絲到場守候，南投縣長許淑華...

南投青年創業嘸免驚 專案輔導辦公室3地同步啟用

為協助青年返鄉留鄉發展政策，縣府今年成立南投縣青年發展所，更於南投市、埔里及竹山設置「青年創業專案輔導辦公室」，今在中興...

彰化八堡二圳分段整建 新竣工1.1公里每年保住310萬噸水源

彰化縣八堡圳開鑿240年，其中八堡二圳半世紀前從土堤改建為鎮混凝土內面，經半世紀風雨沖刷，水源嚴重滲漏，前年起逐段分發整...

彰化議員籲青宅勿淪為炒房標的 縣府：要讓年輕人不再追著房價 嘆無房

彰化縣第一幢青年住宅今年已在員林市動工，縣府也規劃在和美鎮、溪湖鎮興建青宅，而中央也規劃只租不賣的社會住宅，彰化縣議員楊...

彰化議員籲改善行人穿越道！學校也應設通學區 讓家長接孩子更安全

彰化縣民進黨黨團議員今天呼籲彰化縣政府應全面檢視縣內的行人穿越線，應在人潮密集區域改為更明顯的綠底白線斑馬線；也應在學校...

影／飛天豬辦桌 大安港媽祖文化園區上菜SHOW登場

台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動，開場由數十位志工媽媽進場，舉牌秀出每道佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。