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南投青年創業嘸免驚 專案輔導辦公室3地同步啟用

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣青年創業專案輔導辦公室於南投市、埔里、竹山均創設據點，今在中興新村揭牌，三地同步啟用典禮。圖／南投縣政府提供
南投縣青年創業專案輔導辦公室於南投市、埔里、竹山均創設據點，今在中興新村揭牌，三地同步啟用典禮。圖／南投縣政府提供

為協助青年返鄉留鄉發展政策，縣府今年成立南投縣青年發展所，更於南投市、埔里及竹山設置「青年創業專案輔導辦公室」，今在中興新村揭牌啟用。縣長許淑華說，為更貼近青年，跨出縣府創設據點，提供在地創業青年更便利的服務。

縣長許淑華指出，為落實服務青年，縣府結合中央及地方育成資源，與在地青年共築創業輔導據點「南投縣青年創業專案輔導辦公室」，同步於南投市、埔里鎮及竹山鎮設立站點，以實際行動支持青年，成為他們在創業路上的堅強後盾。

而青創輔導辦公室分別在中興新村合宏眼鏡咖啡館、竹山成興機車行、埔里R立方學堂，今舉辦全縣三站聯合啟用典禮，透過資源整合與共享，未來提供創業課程、諮詢評估、團隊交流、技術引介、資金媒合、人脈培養、產品曝光等服務。

許淑華說，是南投縣青年發展所正式成立後，所推出的第一個計畫，希望能夠讓更多的年輕人更容易獲得政府的輔導方案，協助青年渡過創業前、中、後期的挑戰，在創業、再就業的過程，或在農業的發展上，都能夠得到更多的資源與協助。

南投縣青年發展所也表示，未來將全面協助青年創業家，並依青年需求不定期安排專家進行深度輔導，針對創業盲點提供解決方案，並媒合創業資源，促進地方創業團隊的成長與茁壯，鼓勵青年朋友們善用該資源，進而助力地方經濟發展。

南投縣青年創業專案輔導辦公室於南投市、埔里、竹山均創設據點，今在中興新村揭牌，三地同步啟用典禮。圖／南投縣政府提供
南投縣青年創業專案輔導辦公室於南投市、埔里、竹山均創設據點，今在中興新村揭牌，三地同步啟用典禮。圖／南投縣政府提供
南投縣青年創業專案輔導辦公室於南投市、埔里、竹山均創設據點，今在中興新村揭牌，三地同步啟用典禮。圖／南投縣政府提供
南投縣青年創業專案輔導辦公室於南投市、埔里、竹山均創設據點，今在中興新村揭牌，三地同步啟用典禮。圖／南投縣政府提供

南投縣 青年

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