中捷北屯機廠將辦參訪活動 18日起開放個人報名

中捷北屯機廠今年已累計逾3500人次參訪，但因平時僅受理團體申請，有民眾反映希望開放個人申請參訪，中捷公司10月10日將特別舉辦參訪活動，供個人報名參加，18日起將開放民眾上網申請。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，由於維持捷運綠線運行安全的兩大重地，包括行控中心及維修廠均位在北屯機廠，北屯機廠屬於管制區，未經申請不得進入。

為讓民眾深入認識捷運系統如何運作，中捷開放團體申請參訪北屯機廠，今年1至8月累積辦理100場、3565人次到訪，其中8成以上為高中以下學校及親子團。

中捷公司指出，因常收到民眾反映欲參訪北屯機廠，但依照現行規定必須10人以上的團體，且平日才能申請，希望能有機會開放假日及個人參訪。

中捷公司表示，今年10月10日特別舉辦「中捷慶雙十－北屯機廠參訪活動」，當天將辦理4場次，每場限額30人，僅受理個人報名，報名資格為18歲以上民眾。

參訪行程將在捷運松竹站集合，讓民眾先認識車站設備、建築特色及乘車規定等，再搭乘捷運前往北屯總站，藉由乘車體驗可以加深對北屯機廠導覽解說內容的理解，接著前往有「捷運大腦」之稱的行控中心，了解行控人員如何透過各項系統掌控各列車及各車站狀況。

接下來，可選擇到主維修廠認識電聯車如何保養維修，或者到1:1比例的車體模型，透過互動設施了解列車各項安全設備。

中捷公司說明，參訪活動從捷運松竹站搭車到北屯總站必須自行購票，其餘參訪行程均為免費，自18日上午9時起至25日，開放中捷公司網站報名，名額有限，額滿為止。