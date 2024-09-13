台中綠美圖114年底啟用 聶永真打造視覺識別系統

中央社／ 台中13日電

結合美術館與圖書館的台中綠美圖，將於114年底啟用，台中市文化局今天公布由設計師聶永真團隊打造的綠美圖視覺識別系統，透過兩大文化場館的共構，達到分別專精及跨領域密切合作。

台中市文化局下午舉辦媒體發布會，公布由聶永真設計團隊精心打造的綠美圖視覺識別系統，為全新型態文化場域創造出俐落易識別的獨特視覺圖像，巧妙結合藝術與知識的跨域文化新品牌。

台中市文化局長陳佳君在會中表示，綠美圖肩負著台中藝術與知識串聯的任務，透過兩大文化場館的共構，達到分別專精及跨領域密切合作。

陳佳君指出，視覺識別系統特別邀請聶永真設計團隊操刀創作，包含了整體建築「綠美圖」作為主品牌，以及座落其中的兩座場館「台中市立美術館」和「台中市立圖書館」。

陳佳君說，透過連結藝術與知識、通透流動的建築空間設計，再加上設計師與日本建築師妹島和世及西澤立衛（SANAA建築事務所）充分溝通後，為場館量身打造的視覺識別系統，相信將帶給市民全新的感知體驗，創造一個具指標性的國際前瞻性文化機構。

聶永真表示，綠美圖的識別圖像看似簡單，實則隱喻了場域之間彼此跨域融合的無限可能性，綠美圖的獨特性在於，兩館各自獨立卻又相互連結，形構出嶄新的空間體驗。

文化局說明，綠美圖視覺識別系統公布後，台中市立美術館與台中市立圖書館相關視覺將進行更新，未來場館內的指標系統及數位參訪體驗也將自識別系統延伸，甚至作為更多元的應用與製作。

台中市 綠美圖 設計師

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