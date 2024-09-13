彰化八堡二圳分段整建 新竣工1.1公里每年保住310萬噸水源

彰化縣八堡圳開鑿240年，其中八堡二圳半世紀前從土堤改建為鎮混凝土內面，經半世紀風雨沖刷，水源嚴重滲漏，前年起逐段分發整建，今舉行第六、七段工程竣工說明會，第八、九期接續進行，預計11月發包改善工程。

農田水利署彰化管理處長徐瑞旻先說明八堡二圳田中段改善過程，指出八堡圳開鑿240年，八堡一圳28.1公里，八堡二圳 14.3公里，合計灌溉彰化平原2.14萬公頃農田，其中八堡二圳50年前從土堤建成混凝土內面，前年年底開工改善渠圳「延壽」。

徐瑞旻說，原先的渠圳老舊破，水源滲漏嚴重，氣候變遷常暴雨，上周上游急降雨的時雨量199毫米，水圳支流接近滿水位，八堡圳逐段改善將可分擔八卦山西麓坑溝及圳路沿線逕流，提升區域防洪安全。

立法委員陳素月表示，這次的八堡二圳田中段第六、七期工程，投入8千多萬元改善渠道約1.1公里，每年減少310萬噸的輸漏水損失，不但提高灌溉輸水效能，減輕大雨積淹水情況，也兼具美化相鄰聚落環境，增加巡防道路寬度改善父通，她將繼續中央爭取經費，完成八堡圳灌溉系統全線主要幹線。

農業部次長黃昭欽和陳素月、農田水利署副署長林國華、農水署彰化管理處長徐瑞旻、田中鎮長蕭淑芬等人，沿田中鎮新福的宮八堡二圳幹線，看水圳工程品質；蕭淑芬建議未來設置路燈，應退縮與混凝土堤防齊平，不要突出到巡防道路，農水署彰化理處人員回應說已經納入設計規畫。