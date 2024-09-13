彰化議員籲青宅勿淪為炒房標的 縣府：要讓年輕人不再追著房價 嘆無房

彰化縣第一幢青年住宅今年已在員林市動工，縣府也規劃在和美鎮、溪湖鎮興建青宅，而中央也規劃只租不賣的社會住宅，彰化縣議員楊子賢今天在議會要求縣府一定要好好訂定青宅合理的出售方式，以免淪為私人炒作房價的標的。縣府工務處長林漢斌表示，蓋青宅是為了讓年輕人買得起房，而不是眼睜睜看著房價漲。

最近房地產交易熱絡，但許多年輕人仍嘆買房壓力好大，議員楊子賢今天在彰化議會臨時會時指出，最近有彰化旅外青年跟他反映說，新北板橋的合宜住宅從十年前的每坪18萬元，現在已漲到63.9萬元，過了十年禁售令後，已漲3.5倍，當初抽中者，一轉手還可以炒房，值得彰化縣府引以為鑑。

楊子賢表示，十年前新北市「只售不租」的合宜住宅，就有不法集團綁法拍程序，強行破解五年禁售期的規定，雖然最後全案被破獲，但也是讓公家資源空轉，到頭來無助於幫助到弱勢者。

楊子賢說，縣長要蓋青宅立意良好，但「只售不租」讓抽中青宅者彷彿中樂透，未來轉手賣出後可以大賺一筆，這樣就是在糟蹋越來越稀缺的縣有地，更是浪費縣府本來就捉襟見肘的預算，所以未來青宅到底要怎麼銷售或運作縣府一定要慎重研議。

縣府工務處處長林漢斌說，彰化縣青宅如何出售，目前也和青發處研議中，縣府蓋青宅是希望協助年輕人先買負擔得起的小宅，以後若有錢要換更好的房子時，也可由縣府自治條例修定，研議可由縣府或候補民眾優先購回青宅，避免有炒作空間，要讓年輕人有能力買房，而不是讓年輕人一直追著房價，而買不起房。

林漢斌說，縣府也建議中央，像中央蓋的社會住宅是繳租金，也可在一定租期後，讓存夠錢的年輕人可以優先買下社宅。

彰化縣第一幢青年住宅已於今年6月在員林市動工，在400坪基地規劃地下1層、地上8層的42戶住宅，預計明年底完工。後續還將在和美鎮規劃面積約531坪的70到80戶青宅，而溪湖鎮則規劃湖東國小附近的都市計畫內住宅區縣有地約749坪，興建80戶到95戶青宅。

而國家住宅及都市更新中心則預計在彰化縣規劃興辦6處社宅，目前已在三鄉鎮規劃561戶，包括已動工的彰化市「學士安居」275戶、員林市「靜修好室」176戶預計今年底動工，及和美「德美好室」規劃中。

楊子賢也拿出自製邀請函手舉板邀請縣長王惠美參加他將於9月29日下午2 點30分於孔廟旁N型未來學院會議室舉辦的居住正義講座，將邀請逢甲大學土木工程系張智元教授、社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等單位共同討論住宅政策。