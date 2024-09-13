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全校迎新敬師烤肉同樂會 致用高中還辦歌唱大賽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中秋節前夕，台中致用高中今天舉辦一年一度的全校迎新敬師烤肉同樂會。圖／致用高中提供
中秋節前夕，台中致用高中今天舉辦一年一度的全校迎新敬師烤肉同樂會。圖／致用高中提供

中秋節前夕，致用高中今天舉辦一年一度的全校迎新敬師烤肉同樂會，師生齊聚共同提前慶中秋，全校迎新烤肉大會也祝福所有的老師教師節快樂，還安排「大炙盃」歌唱比賽，也邀請4位藝人悠悠、徐靖、蕾曦和莫凡斯，在場歌唱帶來視聽饗宴。

今天上午，致用高中校園內，學生們忙著準備烤肉器材和食材。班級依據學校的安排分區烤肉，同學們攜手合作，從生火、準備食材到烹調食物，過程充滿歡笑和熱情，天氣熱，也有許多學生撐傘烤肉，形成獨特烤肉景象。

「這是一個很好的機會，讓我們在課堂以外與老師、同學們有更深入的互動，也讓我們在繁忙的學習生活中得到放鬆」，高三的李姓學生表示，這樣的活動讓他們體驗團隊合作的樂趣，也加強了班級內部的凝聚力。

今天下午「大炙盃」歌唱比賽，吸引來自不同年級的10多組學生參賽，參賽者們各展歌喉，演唱流行歌曲、經典老歌及自創曲；致用高中今天邀請4位知名藝人悠悠、徐靖、蕾曦和莫凡斯，作為表演嘉賓。

中秋節前夕，台中致用高中今天舉辦一年一度的全校迎新敬師烤肉同樂會。圖／致用高中提供
中秋節前夕，台中致用高中今天舉辦一年一度的全校迎新敬師烤肉同樂會。圖／致用高中提供

中秋節 烤肉 食材

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