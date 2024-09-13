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台中國際賽車展演將登場 百貨週年慶開打搶人潮

中央社／ 台中13日電

台中國際賽車封街展演28日登場，3萬張門票秒殺，旅館訂房率達9成以上，台中市多家百貨公司今天宣布，週年慶陸續開跑，盼能吸引人潮，帶動週年慶業績

台中國際賽車封街展演28日在西屯區市政路舉行，3萬張門票開賣即秒殺，預期當天有大批外縣市賽車迷湧入台中市，為旅館業迎來訂房潮，市府統計，許多旅館的訂房率已達9成以上，百貨業也希望能吸引這波人潮紅利，帶動週年慶業績成長。

中友購物節12日起登場，中友百貨副店長王勝豐表示，看好台灣內需市場消費暢旺，中友購物節推出滿千贈點等多重回饋以及超低價優惠折扣，22日前還有秋季日本美食展，今年還取得法國品牌授權，獨家聯名開發4波實用的會員禮，共推出1萬8000份與會員分享，期望業績能較去年檔期增加3%，達到16.8億元。

台中廣三SOGO週年慶12日開始預購，19日正式開跑，將分兩波促銷期，祭出滿千送百優惠，19日起連續4週推出「寵愛大心意」週週來店禮活動，18樓還有全新開幕的影城，業者表示，今年預估目標業績能成長10%，達到21.5億元。

位於七期商圈的台中大遠百週年慶預購開始，19日正式開跑，除促銷優惠，消費滿額還可兌換獨家聯名帆布袋，業者指出，這次化妝品回饋達20%，期待國際賽車展演帶來更多人潮，屆時將有接駁車從周邊停車場接駁民眾到百貨公司，這波希望能成長6%，達成業績42億元。

有「最美麗主持人」稱號的白嘉莉，即日起到23日在台中新光三越10樓舉辦「白嘉莉的美麗世界」展，展出近80件作品，其中14件為專屬中部展覽特別創作的新作，民眾前來參觀展出，有機會遇到白嘉莉並與本人互動合影。

業績 白嘉莉 訂房

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