八堡二圳田中段6、7期改善完工 提高輸水效能
八堡二圳為南彰化主要灌排系統，經長期沖刷磨損而有滲漏情形，田中段第6、7期改善工程日前完工，除提高灌溉輸水效能，每年約可減少310萬噸漏水損失。
田中段第6、7期改善工程分別於今年6、7月完工，民進黨立委陳素月今天邀集農業部等單位舉辦八堡二圳田中段第6、7期竣工說明會。
農業部次長黃昭欽表示，八堡二圳幹線全長約14.3公里，為南彰化主要灌排系統，在颱風豪雨期間，可分擔八卦山西麓坑溝及圳路沿線逕流，兼具八卦山洪水截流排水功能。
黃昭欽指出，因濁水溪含砂量多，圳路經長期水流沖刷磨損，產生龜裂及滲漏，於1719年完工至今，渠道設施持續由政府逐年編列預算改善，以維護灌溉輸水功能。
陳素月說，這次田中段第6、7期工程改善渠道約1.1公里，投入8000餘萬元，後續會持續爭取中央政府經費，以完成八堡圳灌溉系統主要幹線為目標。
陳素月表示，這項工程除提高灌溉輸水效能，每年約可減少310萬噸漏水損失，並減輕大雨積淹水情況，提升區域防洪安全。此外，增加圳旁巡防道路寬度，可改善當地村里交通。
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