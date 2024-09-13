彰化議員籲改善行人穿越道！學校也應設通學區 讓家長接孩子更安全

彰化縣民進黨黨團議員今天呼籲彰化縣政府應全面檢視縣內的行人穿越線，應在人潮密集區域改為更明顯的綠底白線斑馬線；也應在學校周邊設通學區，讓家長接送學童更安全。彰化縣府表示，已在盤點規劃設置通學區，也會畫設綠底行人穿越線。

彰化縣議員李俊諭、莊陞漢、賴清美、楊子賢、蕭文雄、黃柏諭、劉珊伶等人今天一起召開記者會指出，交通部今年7月已修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文，以強化道路交通安全，提升行人及行車的安全。

彰化議會民進黨黨團總召李俊諭表示，過去部分學校周邊及重要路口，會使用綠色鋪面來提高行人穿越道的識別度，可藉此提醒車輛要減速通行，隨著今年7月的修法，綠色鋪面用於行人穿越線已經合法化並成為正式標準，縣府應全面性在人潮密集區域，如車站、醫院、學校及政府機關周邊，將行人穿越線改為綠底白線，也應針對退色、斑駁不清或掉漆的標線重新繪設。

賴清美說，縣府也協助各學校設通學區，在上下學時間家長可於通學區範圍內臨停，以便更安全接送學童，也能提醒駕駛人行經通學區要減速慢行，保障學生安全。

彰化縣府交通處表示，今年7月中央的「道路交通標誌標線號誌設置規則」已經修法通過，縣府會依中央修正規則來畫設或改善「綠底行穿線」。至於通學區也會跟教育處來協助盤點有必要設置通學區的地點，協助施設。