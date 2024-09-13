日籍作家揭公車站堆滿垃圾 中市府加裝監視器

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」透過社群分享，在台中一處公車站牌下發現大量垃圾。市府表示，當天已派員清理完畢，已裝設監視器，揪出亂丟垃圾的行為人，依法開罰。

「日本人的歐吉桑」經常透過社群分享在台灣生活的點滴。日前他在臉書（Facebook）粉專表示，騎車經過一處公車站牌，發現站牌下堆滿垃圾、廚餘，現場還有「禁止亂丟垃圾，違者依法處罰新台幣6000元」告示。

許多台灣人看見臉書文章，也紛紛留言表示「某些人的公德心真的很差」、「丟臉丟到日本了」、「令人心寒又丟臉的景象」。

對此，台中市環保局表示，9月11日接獲通報，北屯區東山路公車站牌附近有亂丟垃圾情形，清潔隊當天已清理完畢，經查多為餐盒、紙杯等家戶垃圾，昨天架設監視器2台，如有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反「廢棄物清理法」第27條第1款規定，並依同法第50條處1200元至6000元罰鍰。

北屯區清潔隊長宋寶瑞表示，清潔隊平時已派員加強環境巡檢，如發現垃圾皆儘速清理，並於東山路一段、二段髒亂點處張貼警示公告，並提供里辦公處宣導單，請里長向里民加強宣導勿亂丟垃圾。

宋寶瑞說明，經統計111年度迄今，台中市北屯區東山路二段違規亂丟垃圾取締共29件，共裁處3萬4800元，呼籲民眾發揮公德心，積極配合垃圾不落地政策。