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影／飛天豬辦桌 大安港媽祖文化園區上菜SHOW登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區，舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動。記者游振昇／攝影
台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區，舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動。記者游振昇／攝影

台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動，開場由數十位志工媽媽進場，舉牌秀出每道佳餚菜名，總鋪師領軍，出場方式特別，讓參加者印象深刻，品嘗每道大安特色農產品菜色都稱讚很美味。

「飛天豬辦桌上菜SHOW」，由大安區農會理事長陳蓮章、常務監事黃明榮及總幹事蔡建宗共同主持，農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、台中市農業局副局長蔡勇勝、台中市政府參議張鎔麒、農田水利署台中管理處處長王曼菁、農糧署中區分署科長張文美、農糧署中區分署林柏霖、立委蔡其昌秘書林賀邦、台中市議員楊啓邦、李文傑等人到場。

400多人參加辦桌，11位志工媽媽呈現11道佳餚，將「安心呷─農為您，共好和公益」核心精神放在飛天豬辦桌中。

農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，這次飛天豬辦桌上菜SHOW以安農五寶，豬肉、芋頭、大安蔥、酒及安泉米呈現美味，飛天豬辦桌由飛天豬餐館田媽媽料理，期盼能夠透過優質地方創意美食宣傳活動，推廣健康、美味及創意之料理，吸引都市消費者參加。

他說這次辦辦桌上菜SHOW很美味，未來也希望透過轄內農民配合，提高農民有善農產品的銷售，增加農民的收益，也期盼能透過舉辦青年物產行銷推廣等活動，提高知名度，讓廣大消費者知悉大安區相關農產品，提高購買意願。

理事長陳蓮章表示，「飛天豬辦桌上菜SHOW」為擴大推廣農特產品行銷活動，台中市大安區位於台中市之西北隅，全域屬大安溪、大甲溪沖積扇平原，土質是由砂礫和黏質土壤所組成肥沃的黑砂土質；再匯集大安溪和大甲溪豐沛的水源灌溉，富含有機質的溪水潛入地底，層層濾淨後再自然湧出，形成純淨的自然湧泉，加上獨特的溪水口氣候，孕育出優質的米、芋頭及蕃薯等農特產品。

台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區，舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動。記者游振昇／攝影
台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區，舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動。記者游振昇／攝影
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台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區，舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動。記者游振昇／攝影
台中市大安區農會今天中午在大安港媽祖文化園區，舉辦「飛天豬辦桌」農特產品行銷活動。記者游振昇／攝影
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台中市 豬肉 辦桌

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