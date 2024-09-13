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丟臉到日本！日網紅指「台中公車站垃圾滿堆」 環保局說明
定居台灣的網紅「日本人的歐吉桑」日前在臉書分享，他騎單車經過台中一處公車站，發現站牌旁明明有告示「禁止亂丟垃圾」，但仍堆滿大量垃圾與廚餘，且不是第一次看到，引起熱議，網友直呼「丟臉丟到日本」。台中市環保局說明，當天已派員清理完畢、架設監視器加強取締。
環保局說明，環保局在9月11日接獲通報北屯區東山路公車站牌附近有亂丟垃圾，清潔隊當日派員清理完畢，並在9月12日架設監視器2台，如有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反廢棄物清理法，開罰1200元至6000元。
北屯區清潔隊長宋寶瑞說，北屯區清潔隊平時已派掃路班加強環境巡檢，如發現垃圾皆盡速清理，並於東山路一段、二段髒亂點處張貼警示公告，並提供里辦公處宣導單，請里長向里民加強宣導勿亂丟垃圾。
宋寶瑞說明，經統計2022年至今，台中市北屯區東山路二段違規亂丟垃圾取締共29件，共裁處3萬4800元，呼籲民眾發揮公德心，積極配合垃圾不落地政策，共同維護台中清新好環境。
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