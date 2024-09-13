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彰化八卦山文學步道第14座詩亭揭幕 紀念跨語世代作家林亨泰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府在八卦山文學步道新建重量級文學家林亨泰紀念詩亭，今天舉行揭幕儀式。記者林宛諭／攝影
彰化縣府在八卦山文學步道新建重量級文學家林亨泰紀念詩亭，今天舉行揭幕儀式。記者林宛諭／攝影

彰化縣八卦山文學步道又多一座紀念詩亭，彰化縣府新建台灣文壇重要的「跨語世代作家」林亨泰紀念詩亭，文學步道已有14座彰化重量級文學家的詩亭，介紹文學名家的代表作及生平，讓民眾在文學步道走進文學家的作品中，感受彰化的文化氛圍。

彰化詩人林亨泰去年9月辭世，彰化縣府為紀念林亨泰老師辭世一周年，文化局在八卦山文學步道新建林亨泰紀念詩亭，今天舉行揭幕儀式，彰化縣長王惠美、林亨泰妻子黃綺雲、女兒台灣師範大學教授林巾力等人一同揭幕，並邀請康原老師朗誦林亨泰老師作品，彰化學子音樂演奏，一起緬懷這位彰化詩人。

縣長王惠美也在祈福卡寫下「懷念林亨泰老師：您一生的文學成就令人敬仰將永存我們心中」，王惠美說，林亨泰老師1924年出生於彰化北斗，去年辭世，享嵩壽100歲，一生對台灣新詩推動，有非常深遠影響，他曾經歷過語言的轉變，成為台灣文壇重要的「跨語世代作家」，留下珍貴的文學寶藏，並長期推動彰化文學，一生獲獎無數，今年4月更榮獲國家最高文化榮譽「行政院文化獎」，表彰老師對台灣文學領域的傑出貢獻。

王惠美說，文化局今年也在「磺溪文學」系列活動中，安排兩大主題讓大家更認識林亨泰老師，包括9月14、15日的「文學走讀—懷念林亨泰」活動，帶領大家走訪老師的生活軌跡，還有在縣立圖書館3樓的彰化學專區，有「字裡行間—福爾摩莎詩哲林亨泰」主題書展，也有老師珍貴的手稿及照片，將展出到11月30日。

林巾力說，彰化人才輩出、人文薈萃，身為縣民感到非常榮耀，也很感謝縣府對於文化推動不遺餘力，還推薦他的父親參加行政院文化獎審核並獲獎，今天也很感謝父親的知音康原老師朗誦父親的作品完美呈現。

笠詩社長利玉芳表示，八卦山有這麼棒的文學步道，林亨泰老師與笠詩社淵源頗深，是笠詩社第一位主編及評論家，期望在這個詩亭中，能與林亨泰一甲子的著作一起享受詩詞的美好。

彰化縣政府為了讓大家更認識彰化文學家，自2001年興建「八卦山文學步道」，陸續已設立14座詩亭，包括賴和、陳肇興、洪棄生、及新增的「林亨泰紀念詩亭」，以紀念感謝他們對於台灣文學的貢獻。

彰化縣府在八卦山文學步道新建重量級文學家林亨泰紀念詩亭，今天舉行揭幕儀式。記者林宛諭／攝影
彰化縣府在八卦山文學步道新建重量級文學家林亨泰紀念詩亭，今天舉行揭幕儀式。記者林宛諭／攝影

王惠美 詩人

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