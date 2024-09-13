南投歷史建築「草鞋墩雅舍」擬整修 打造林業文化基地

草鞋墩雅舍創建於1931年，曾是林務相關業務宿舍，是草屯地區保存極稀少且細部構造優雅的日式木構造建築，具稀有性，南投分署爭取經費分年整修，完成後規劃推廣林業文化。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，「草鞋墩雅舍」是日治時期林務業務宿舍，整體結構、外觀、外牆保存良好，具有歷史價值，也是草屯地區構造優雅的日式木造建築，2022年指定登錄為南投縣第45個歷史建築，目前正爭取經費分年辦理整修。

南投林業分署表示，修復後預計規劃採機關自營及招租方式並進，初始營運階段以林務文創展售區、講座區、木工教室等為主，後續規劃增加複合咖啡輕食區以非明火經營，串聯當地文化與工藝，讓林業文化及保育扎根南投，提供民眾兼具教育、休閒功能空間。

南投林業分署表示，草鞋墩雅舍位於草屯鎮戶政事務所停車場旁、地政事務所後方，靠近省道台14線中正路及國立台灣工藝研究發展中心，地處草屯鎮極佳位置，今年年初也曾是竹博覽會南投第二展區，展示竹裝置藝術，也藉此機會讓更多民眾認識草鞋墩雅舍。

南投分署表示，整修前為活化場域，分署規劃提供符合資格的中部非營利團體申請無償借用辦活動、公益展演、展示文創類及特色產品等，借用單位應繳保證金，借用期滿無息退還保證金，辦理活動期間投保公共意外責任險或相關保險，並須負維護管理責任。