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鋪傳統工法還是AC？台中霧峰路損害「犁田」惹議 決議曝光
國定古蹟霧峰林家保第前民生路因鋪設石板路面，長年車輛重壓破損，造成機車騎士滑倒「犁田」受傷事件，用傳統工法或AC引爭議，經地方共識決定改鋪設瀝青混凝土，請示文化部不違反文資法規定，市議員李天生昨邀集相關機關會勘，爭取建設局同意補助400萬元鋪設民生路（萊園路至大同路段），如果作業順利，預計今年10月動工。
近日霧峰民權老街及林家古蹟前民生路，採用傳統工法或鋪設AC方式修復引發爭議，民權老街原本鋪設傳統陶磚，最後動用表決確定採用「紙模壓花地坪」方式修復，保持老街特色；霧峰林家前民生路原本鋪設石板路面，在確保行車安全及避免製造噪音汙染下，決定改鋪設瀝青混凝土。
李天生說，民生路石板路面早在縣市合併前鋪設，長期遭車輛輾壓後，石板路面紋路磨平，處處破損，多次發生機車騎士滑倒受傷事件，同時路面石板鬆動，凹凸不平，妨害行車安全，也製造噪音汙染，附近住戶不斷陳情抱怨。
霧峰區公所說明，經地方共識，決定改鋪設瀝青混凝土，不過施作範圍鄰近國定古蹟「霧峰林家」，特地行文請示文化部，經確認道路用地與古蹟保存區之間尚有側溝阻隔，沒有破壞古蹟疑慮，同時瀝青混凝土鋪面尚不至影響古蹟周邊環境協調，並未違反文資法規定，文化部原則同意施作。
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