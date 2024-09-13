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南投國姓獲贈幸福巴士 10月上路

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投國姓交通不便，經公所媒合資源挹注，昨獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴士。記者賴香珊／攝影
南投國姓交通不便，經公所媒合資源挹注，昨獲贈1輛9人座廂型車，將開辦幸福巴士。記者賴香珊／攝影

南投國姓鄉港源國小今年併入北山國小，偏鄉交通不便，家長接送成問題，公所獲贈1輛9人座廂型車，開辦幸福巴士。未來除可接送學童，公所擴大使用，讓鄉民也能搭巴士，預計10月初上路。

國姓鄉公所指出，南港村原有南港、港源兩國小，港源今年被併入北山國小，時任校長梅文慧媒合翰昌廣告董事長陳麗鳳、新北市福和國際獅子會等，捐贈9人座的廂型車，解決孩子接送問題。

國姓鄉長邱美玲說，南港村居民搭公車也不方便，得先到台14線才能等到公車，交通不便，決定擴大開辦幸福巴士，既可協助學童上、放學，鄉民也可利用在全鄉或到埔里。

國姓公所輔導港源社區發展協會申請南投縣市區客運營運執照，居民出錢出力，一口氣為此考取6張職業小客車駕照，提供2輛自家轎車供協會投入路線營運，南港村港源社區舉行9人座廂型車捐贈儀式。

邱美玲說，目前對外交通有1輛幸福巴士、2輛自小客車，還會持續尋求資源，最好再添一輛9人座廂型車。陳麗鳳當場允諾再加碼，盡快捐第二輛車給居民使用。

公所表示，現階段的車輛、人力已到位，將與港源社區簽行政契約，另協助車輛更換車牌、建置設備，預計10月初上路。初步規畫，票價單程不分距離全票25元，12歲以下與65歲以上半票13元，定案後公布。

國姓鄉 巴士

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