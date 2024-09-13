聽新聞
0:00 / 0:00

台中租金補貼申請 補件通知惹議

聯合報／ 記者黃寅陳俊智／連線報導
內政部從2022年7月推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」照顧全國近6成租屋民眾，專案將延長到2026年。本報資料照片
內政部從2022年7月推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」照顧全國近6成租屋民眾，專案將延長到2026年。本報資料照片

中央推「300億擴大租金補貼專案計畫」逢大學開學，不少學生開始申請補貼，據統計中市符資格的租屋族約18萬人，就有2萬多人不及補件被退。民眾抱怨接到補件掛號通知，離截止日期僅剩兩天，根本來不及；另有學生反映市府應改採線上或簡訊通知，不致漏接。市府住宅處表示，目前是掛號加簡訊通知，研議加網路管道，保障民眾權益。

內政部從2022年7月推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」照顧全國近6成租屋民眾，專案將延長到2026年。逐年擴大租金補貼戶數，明年全國達75萬戶，強調簡化申請流程，由地方政府審查，中央撥款。到今年9月初，台中共18萬餘戶申請，市府認定近7萬戶須補件，未補件遭退累積已2萬多人。

張姓市民在租屋處看到市府公文掛號招領單，但領取時距補件截止日僅剩兩天，根本來不及。他打電話問為何沒寄簡訊？市府人員說第2次補件才會寄簡訊，但網站卻未說明。

吳姓學生表示，有一日發現補件公文時是寄到戶籍地，而非通訊地點。市府告訴他可能都會收到，隨時留意，他說，連線上都可申請了，應有更有效便利的通知方式。

民進黨議員張家銨說，市府通知程序不周全，民眾可能因未收到通知或收到時，逾期遭退件。另市府公布流程紊亂，是寄戶籍地還是通訊地點，專人回覆與官網流程不一致。開學了，大學生申請件數遽增，市府應改善補件程序。

中市府住宅處說，市府審查補正案件都以掛號寄到申請書上登載的通訊地址，另額外簡訊通知，若仍須補件，會再次發送簡訊通知。目前網站公布申請與補件通知程序，針對漏收簡訊及公文者，持續提供多元管道補件，除線上補件、傳真、郵寄及臨櫃送件外，官方LINE也能快速補件。

桃園市政府截至9月12日受理10萬3193件租金補貼申請，約2.2萬件須補正，市府除簡訊通知，也會寄公文通知申請人欠缺資料與補件期限；桃園市住宅發展處表示，補件公文送達須簽收，截至目前都能確保申請人接收到訊息，尚無申請人反映因未收到通知、拖過補件時效而被退件情事。

戶籍 桃園 租金補貼

延伸閱讀

高檢署「0902發掘大麻施用黑數專案」 扣大麻約4.5公斤

開學後病毒群魔亂舞 台大醫：開學首月腸病毒威脅大

三重民宅天花板無預警掉落 老婦家中遭砸傷

台中烏日私幼虐童案擴大！8涉案教保員下場曝光

相關新聞

台中租金補貼申請 補件通知惹議

中央推「300億擴大租金補貼專案計畫」逢大學開學，不少學生開始申請補貼，據統計中市符資格的租屋族約18萬人，就有2萬多人...

南投國姓獲贈幸福巴士 10月上路

南投國姓鄉港源國小今年併入北山國小，偏鄉交通不便，家長接送成問題，公所獲贈1輛9人座廂型車，開辦幸福巴士。未來除可接送學...

「白嘉莉的美麗世界」在台中新光三越 80幅作品超吸睛

《台灣國民女神》白嘉莉12日起至9月23日，在新光三越台中中港店10樓天空劇場，舉辦「白嘉莉的美麗世界」最新藝術創作個展...

別害羞！南投「917揪一起傳情」 揪青年言謝送愛

為激發年輕人以實際行動表達情感，南投縣青年發展所在中秋節前夕於南開科技大學與國立暨南國際大學舉辦「Together 91...

台中19日起發敬老禮金！今年48萬人符合資格 仍須慎防詐騙

台中市政府今年9月19日開始發放重陽敬老禮金，今年發放人數超過48萬人，新增符合資格65歲市民共有2萬5千多人，這比去年...

「最美主持人」白嘉莉開畫展 第一幅作品粉絲176萬買下

有「最美主持人」封號的白嘉莉，今起到23日在新光三越中港店10樓天空劇場，舉辦「白嘉莉的美麗世界」畫展，剛開幕，作品「藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。