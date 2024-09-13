台中租金補貼申請 補件通知惹議

中央推「300億擴大租金補貼專案計畫」逢大學開學，不少學生開始申請補貼，據統計中市符資格的租屋族約18萬人，就有2萬多人不及補件被退。民眾抱怨接到補件掛號通知，離截止日期僅剩兩天，根本來不及；另有學生反映市府應改採線上或簡訊通知，不致漏接。市府住宅處表示，目前是掛號加簡訊通知，研議加網路管道，保障民眾權益。

內政部從2022年7月推動「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」照顧全國近6成租屋民眾，專案將延長到2026年。逐年擴大租金補貼戶數，明年全國達75萬戶，強調簡化申請流程，由地方政府審查，中央撥款。到今年9月初，台中共18萬餘戶申請，市府認定近7萬戶須補件，未補件遭退累積已2萬多人。

張姓市民在租屋處看到市府公文掛號招領單，但領取時距補件截止日僅剩兩天，根本來不及。他打電話問為何沒寄簡訊？市府人員說第2次補件才會寄簡訊，但網站卻未說明。

吳姓學生表示，有一日發現補件公文時是寄到戶籍地，而非通訊地點。市府告訴他可能都會收到，隨時留意，他說，連線上都可申請了，應有更有效便利的通知方式。

民進黨議員張家銨說，市府通知程序不周全，民眾可能因未收到通知或收到時，逾期遭退件。另市府公布流程紊亂，是寄戶籍地還是通訊地點，專人回覆與官網流程不一致。開學了，大學生申請件數遽增，市府應改善補件程序。

中市府住宅處說，市府審查補正案件都以掛號寄到申請書上登載的通訊地址，另額外簡訊通知，若仍須補件，會再次發送簡訊通知。目前網站公布申請與補件通知程序，針對漏收簡訊及公文者，持續提供多元管道補件，除線上補件、傳真、郵寄及臨櫃送件外，官方LINE也能快速補件。

桃園市政府截至9月12日受理10萬3193件租金補貼申請，約2.2萬件須補正，市府除簡訊通知，也會寄公文通知申請人欠缺資料與補件期限；桃園市住宅發展處表示，補件公文送達須簽收，截至目前都能確保申請人接收到訊息，尚無申請人反映因未收到通知、拖過補件時效而被退件情事。