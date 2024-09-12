「白嘉莉的美麗世界」在台中新光三越 80幅作品超吸睛

《台灣國民女神》白嘉莉12日起至9月23日，在新光三越台中中港店10樓天空劇場，舉辦「白嘉莉的美麗世界」最新藝術創作個展。首度曝光的最新畫作「國寶藍帝雉」，當場以176萬元售出。

今天的開幕式，包括新光三越百貨總經理吳昕陽、台中市政府秘書長黃崇典、台中市文化局長陳佳君，以及台中市前市長胡志強、新光三越台中中港店長許宜敬等人都到場祝賀，現場還有數百位白嘉莉的粉絲好友，氣氛熱絡。

此次「白嘉莉的美麗世界」展出近80件豐富作品，其中14件專屬中部展覽特別創作的新作，從和紙重彩、油畫、水彩水墨、陶瓷彩釉、複合媒材等個人藝術風格的創作作品。

其中，「春燕報喜」最令人注目，畫中三隻燕子在粉色的銀栁花中飛翔，優雅姿態和鮮明色彩，彷彿為生活帶來一抹春意和希望。而「龍韻花財」更結合龍年意喻的生肖系列，畫中的龍閃耀著金色光芒環繞繁花，傳遞滿滿活力。

此外，更帶來首度曝光最新畫作「國寶藍帝雉」於現場盛大揭畫，以台灣特有種鳥類亦稱國鳥的帝雉為主角，生動色彩對比與細緻細節將帝雉華麗高貴的姿態展露無遺，充分展現白嘉莉藝術家的創造力與獨特視角。

白嘉莉自七十年代就享譽台灣及東南亞的綜藝世界，不僅在主持領域上嶄露頭角，同樣也是一位具有卓越畫藝的藝術家，並在畫壇贏得廣泛讚譽。期間有緣結識巨擘張大千啟蒙，後有名師指導，從臨摹傳統中國水墨水彩風格，亦嘗試不同異材質創作，展現多元創新手法，開啟藝術全新視界。

在藝術繪畫領域超過40年的白嘉莉，作品擁有獨特粉嫩色彩，且充滿生命力、溫暖與美感，每個細節都觸動人心。

今年5月更獲中國文藝協會頒發榮譽文藝獎章殊榮，加上從小在台中長大，對台中有一份濃厚的故鄉情懷，沉浸在熟悉的城市與溫度，激起白嘉莉更多創作靈感，因此特地為中部個人畫展帶來多件首發精彩作品。

除了展覽現場欣賞這些畫作，新光三越特別推出全台獨家「白嘉莉藝術家典藏版」限定悠遊卡(兩款式)，提供收藏家典藏，現場還有白嘉莉畫展限定畫冊、書籍、2025年專屬桌曆及1:1人型合影區。

週末更有機會與白嘉莉藝術家本人合影互動，讓粉絲重溫白嘉莉的翩翩風采與優雅內涵。