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別害羞！南投「917揪一起傳情」 揪青年言謝送愛

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供

為激發年輕人以實際行動表達情感，南投縣青年發展所在中秋節前夕於南開科技大學與國立暨南國際大學舉辦「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生寫下對父母、師長或親友的感謝話語，隨禮物送到指定對象的手中，傳遞愛與感恩。

「Together 917 揪一起傳情」活動今天於暨大圖書館登場，該校副校長楊洲松、學務長蕭霖、秘書室公關暨校友服務中心主任詹益錦、育成中心主任陳美惠，以及縣府新聞及行政處長蔡明志、青年發展所所長楊紹宏等均出席活動。

青年發展所指出，為提高大學生參與意願，縣府別出心裁，準備在地廠商出品的精釀啤酒小禮盒，學生只要在酒標空白處寫下傳情的祝福話語，並貼在酒瓶上，他們就會幫忙傳遞，送達到指定對象的手中，讓大家能不害羞地傳達心意。

不少學生開心在酒標空白處寫下祝福話語，參與活動的簡同學說，他的卡片是寫給爸爸，因為他爸很辛苦，一天要兼兩份工，所以想表達謝意，也希望他收到禮物後能感受他的心意；楊副校長則將禮物寄給縣長許淑華，致謝並祝她佳節愉快。

暨大副校長楊洲松說，中秋節是台灣的傳統節日，校內很多學生是離鄉來就讀，感謝縣府到暨大辦理活動，協助傳遞祝福，相信能讓學生及收到祝福禮物的親朋好友，感受到這個節日的溫暖與團圓氣氛，也能讓學生去思考、感恩與回饋。

縣府行政處長蔡明志則說，透過活動激發年輕人以實際行動表達情感實，同時藉由活動，讓大專青年認識青年發展所，未來有青年職涯發展、就業、創業、志工招募與社會參與等需求，可向縣府諮詢尋求協助，甚至進一步提供相關資源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供
南投縣青年發展所今在暨大辦理「Together 917 揪一起傳情」活動，邀大學生利用中秋節以實際行動表達情感。圖／南投縣政府提供

中秋節 禮物 青年

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