曾打造台鐵便當！朱來順接任中捷總經理 目標要讓中捷賺錢

台中捷運公司今舉行董事會，通過台灣鐵路公司前副總經理朱來順接任總經理，9月16日就職。朱來順軌道單位相關歷練40年，負責鐵路發展副業，包括重新改造台鐵便當等。

中捷公司前總經理莊明聰去年6月26日請辭，副總經理葉進財代理，中捷今舉行董事會，通過由朱來順接任總經理。

台中市預計明年成立捷運局，向外找人才找。朱來順是陽明交通大學運輸管理學系博士，曾任台鐵列車長、彰化站與台中站站長、台北與高雄運務段段長，餐旅服務總所總經理、企劃處處長、主任秘書至台鐵副局長，後擔任台鐵公司附屬事業群副總經理。

董事長顏邦傑指出，朱來順1985年以建教合作方式進入台鐵，從基層做起，軌道運輸歷練近40年，經驗豐沛，並非常了解基層運作。軌道經濟概念崛起後，朱被寄予重任，負責發展鐵路附業，包括重新改造台鐵便當，讓鐵路便當成為台鐵招牌品牌、近年來所有台鐵資產開發案等。

顏邦傑提到，中捷自通車以來，全力開源節流，除肩負運輸本業外，也持續發展軌道經濟，將借重朱來順的專業，繁榮發展的中捷軌道經濟。

朱來順說，他訂三大目標，要讓中捷安全、會賺錢、成為幸福企業。他會進一步了解各車站還有哪些商業空間可再開發，提高經營效益，藉此帶動運量及附屬事業收入；此外，塑造中捷公司成為幸福企業。