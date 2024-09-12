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南投人注意！12月增3處科技執法 出包的區間測速也回歸
南投縣警方已於南投市三和三路與復興路口、水里中山路一段與八德街口、國姓中興路與成功街口等3路口增設違規偵測設備，12月1日啟用；另，先前出包的台21線51.1K桃米坑至53.9K澀水路段恢復區間測速，且不再彈性放寬速限。
南投警方持續針對易肇事及交通違規多的路口設置多功能違規偵測設備，今年12月1日再啟用3處科技執法，分別為南投市三和三路與復興路口、水里中山路一段與八德街口、國姓中興路與成功街口，嚴格取締違規闖紅燈、未停讓行人。
另，台21線埔里至日月潭路段區間測速照相，速限60公里，唯警方先前配合縣議會要求，放寬緩衝速限至80公里，後因測速設備重新上線、承辦人員異動等因素，無預警將速限調整回10公里的執法寬容值，許多民眾因此挨罰引發爭議。
而因該區間測速照相開出逾1500張超速罰單，挨罰民眾氣炸了。多名縣議員也在議會上質疑警方作法不當，縣長許淑華當場承諾，將和監理單位研議處理，如無法撤銷罰單，她將負擔罰款。最終因取締瑕疵，全部予以撤單，爭議才落幕。
只不過，這個出包的區間測速照也將在12月1日回歸，警方表示，台21線51.1K桃米坑至53.9K澀水路段區間測速設備已完成改善，將恢復違規取締，並取消彈性放寬20公里，依中央規定調整回10公里的執法寬容值，呼籲民眾切勿超速。
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