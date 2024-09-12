南投溫泉季搶年輕族群 盼打破老派休閒刻板印象

串聯埔里福興、北港溪、信義鄉東埔溫泉區的南投溫泉季首場活動28日展開，縣府今年請藝人代言、YouTuber拍影片等方式，以復古、時尚強打年輕族群，盼打破泡湯老派刻板印象。

南投溫泉季28日起跑，首場活動在埔里鎮福興溫泉區登場，接續10月19日至20日北港溪溫泉嘉年華在泰雅渡假村，以及東埔溫泉季11月23日在東埔國小舉行。南投縣政府今天對外宣傳，邀藝人李懿擔任活動大使，並請YouTuber五十嵐幸子Sachiko撒醬、野外攝影師周伯謙Paul拍攝3大溫泉區深度旅遊影片，分享地方特色。

南投縣政府參議陳瑞慶主持活動表示，今年以「溫泉舊時光，健康新時尚」為主題，打造復古、時尚氛圍，透過活動及藝人代言，強打年輕族群，打破泡湯是老派健康休閒活動的刻板印象，以「越復古、越時尚」概念吸引不同年齡層客群，賦予「泡湯」全新詮釋。

南投縣政府觀光處表示，28日福興溫泉區活動與「南投健行節」埔里主題活動同天舉行，遊客上午可從溫泉區健行至能高瀑布、能高大圳等景點，下午活動邀藝人周定緯、黑曜精靈、韓菲、溪南國小學生演出，還有抽獎、小農特色市集，推薦規劃埔里2日遊輕旅行。